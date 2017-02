For over to år sidan vedtok Fauske kommune det lulesamiske namnet Fuossko for byen Fauske. Etter lang venting og purring på vegvesenet, fekk dei i går endeleg skiltet sitt. No kan ein endeleg sei velkommen til "Foussko".

Men det er feil. Det samiske namnet på Fauske, som blei vedteken i 2014, er eigentleg Fuossko.

– Det er no litt artig, men det viktigaste er at Fauske har fått eit skilt, seier innbyggjar i Fauske, Lennart Ranberg.

NØGD: Lennart Ranberg er nøgd med at det er komen opp eit lulesamisk skilt, sjølv om det er feilstava. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Eg er no glad for at dei rakk å få dette opp før Samefolket sin dag, so kan dei rette opp i det seinare, ler Ranberg.

Vegvesenet beklagar

– Eg tok bilete av skiltet fredag ettermiddag, og så feilen då eg kom heim, seier kommunikasjonsrådgjevar i Fauske kommune, Gull H. Pedersen.

Ifølgje Pedersen har vegvesenet beklaga og sagt at dei allereie måndag skal ta tak i saka.

Kommunen hadde planlagt å avduke skiltet måndag på Samefolket sin dag, 6.februar.

– No må sjå om vi utsett markeringa, seier Pedersen.

Skiltet i Fauske er berre det andre lulesamiske skiltet i Noreg.

For snart seks år sidan blei Bodø, eller Bådåddjo, den fyrste byen i Nordland til å setje opp eit samisk skilt.