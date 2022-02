Søknadsfristen for landets unge lovende nærmer seg med stormskritt.

1. mars er fristen for videregående skole.

20. april er fristen for de fleste høyere utdanninger.

Men hva skal man «bli»?

Hva skal man satse de neste årene, kanskje resten av livet, på?

Et overveldende valg, synes mange.

Kanskje dette kan hjelpe ☝️

For i dag kom kompetansebarometeret fra NHO.

Rapporten viser at to av tre bedrifter har ikke de folkene de trenger.

Det er en rapport som viser hva slags folk, altså kompetanse, NHOs medlemmer (bedrifter) trenger.

Så stor mangel har det ikke vært siden NHO startet med disse målingene i 2014.

44 prosent av NHO-bedriftene har forsøkt å rekruttere uten å få tak i riktig kompetanse.

Så – hva er det de trenger?

Håndverksfag

Fagskoleutdanning

Ingeniør

Tekniske fag

– Enhver ungdom som velger noen av disse, vil jeg nesten garantere jobb, sier Anniken Hauglie i NHO.

Anniken Hauglie er viseadministrerende direktør i NHO. Foto: Moment Studio / Moment Studio

– Kunne lite om IT

Elias Johan Seljehaug (17) fra Beiarn er én av dem.

– Jeg så at IT var på vei opp. Da tenkte jeg at jeg ikke vil slite med å få jobb i. I tillegg er jeg interessert.

Elias vil bli utvikler. Han har allerede lært seg å skrive flere programmeringsspråk på IKT-linja på Bodin vgs.

Han er veldig fornøyd med valget av studieretning, og mener det gir han gode jobbmuligheter i fremtiden.

– Jeg kom egentlig inn i dette med ganske lite IT-kunnskap, men har lært ekstremt mye disse årene.

Elias går andreåret på «IT-linja» på Bodin VGS i Bodø.

Ekstremt stor etterspørsel

Nesten halvparten av NHO-bedriftene oppgir at de har et udekket behov for IKT- kompetanse, hvorav 9 prosent oppgir dette i stor grad.

FINN er én av bedriftene som ser etter IT-hoder.

– Det som er viktigst for oss, er at kandidatene er løsningsorienterte og at de er nysgjerrige.

Det sier Nicolai Høge, CTO (Chief technology officer, teknologisjef) i FINN.

Han bekrefter at det er en «ekstremt» stor etterspørsel etter IT-kompetanse for tiden.

– Dette har eskalert voldsomt de siste årene i forbindelse med pandemien.

Over halvparten trenger håndverkere

Men det er ikke bare teknologiske ferdigheter som trengs.

Rapporten peker også på et stort behov for håndverksfag.

Over halvparten (56 prosent) av alle NHO-bedrifter trenger det.

Snekkere, for eksempel.

Tekniske fag og ingeniør er et manglende behov på 47 prosent.

– Dette er kompetansen vi vil trenge når vi skal omstille norsk økonomi og ikke minst for å få til en grønn omstilling av norsk næringsliv, mener Hauglie.

Etterlyser bedre samsvar mellom utdanning og arbeidsmarked

– Reiselivsnæringen, bygg og anlegg og landbruk vil ha utfordringer siden arbeidsinnvandrerne ikke kommer tilbake, eller fordi det er vanskelig å komme seg tilbake på grunn av restriksjoner, forteller Hauglie.

Men den viktigste grunnen til kompetansegapet, er:

– At man ikke utdanner nok av den type kompetanse som næringslivet trenger, sier hun.

– Vil det si at norske utdanninger ikke er nok rettet mot arbeidslivet?

– Vi ser at det ikke utdannes nok for å dekke kompetansen vi trenger innenfor håndverksfag, IKT eller ingeniørfag.

Hun mener samarbeidet mellom arbeidsgiver og utdanningsinstitusjonene må forbedres.

– Vi trenger i større grad å vinkle utdanningen mot det som arbeidslivet etterspør. Det vil også øke sannsynligheten for nyutdannede å få seg jobb.

Det er spesielt på grunn av den grønne omstillingen at Norge vil trenge de rette hodene og hendene.

Søknadsfrister for studenter Ekspandér faktaboks 1. februar: Søknadsportalen til høyere utdanning, Samordna opptak, åpner og studieoversikten blir lagt ut.

Søknadsportalen til høyere utdanning, Samordna opptak, åpner og studieoversikten blir lagt ut. 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkegrupper til høyere utdanning, blant annet Politihøgskolen.

Søknadsfrist for enkelte søkegrupper til høyere utdanning, blant annet Politihøgskolen. 15. mars: Søknadsfrist for studielån og stipend, vårsemesteret.

Søknadsfrist for studielån og stipend, vårsemesteret. 20. mars: Dokumentasjonsfrist for 1. mars-søkere.

Dokumentasjonsfrist for 1. mars-søkere. 20. april: Ordinær søknadsfrist for studier som søkes gjennom Samordna opptak.

Ordinær søknadsfrist for studier som søkes gjennom Samordna opptak. 1. juli: Frist for å ettersende dokumenter.

Frist for å ettersende dokumenter. 1. juli: Frist for å omprioritere studieønskene dine.

Frist for å omprioritere studieønskene dine. 20. juli: Svar på hovedopptaket til høyere utdanning.

Svar på hovedopptaket til høyere utdanning. 19. juli: Oversikt over ledige studieplasser legges ut på Samordna Opptak.

Oversikt over ledige studieplasser legges ut på Samordna Opptak. 20. juli: Restetorget åpner på Samordna opptak.

Restetorget åpner på Samordna opptak. 24. juli: Siste frist for å svare på hovedopptaket.

Siste frist for å svare på hovedopptaket. 15. november: Søknadsfrist for studielån og stipend. Kilde: Utdanning.no

NRK har vært i kontakt med Equinor, som er IT-studentenes 3. mest attraktive arbeidsgiver, men de hadde ikke anledning til å besvare NRKs henvendelser.

Google topper listen, Microsoft er på 2. plass, ifølge Universum. NRK kom ikke i kontakt med de to selskapene.