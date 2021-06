Timo (18) kalles maskinførernes Messi – nå har han fem sertifikater

Bedre utdanna 18-åring enn Timo Svendsgård skal du lete lenge etter.

Før han ble myndig hadde han allerede gjennomført teori, praksis og eksamen på fem av seks maskinførerkurs.

I anleggsbransjen blir han sammenlignet med fotballikonet Lionel Messi.

– Det er stas å få den anerkjennelsen, ler 18-åringen.

Det er ikke mange 18-åringer som kan kjøre alle disse maskinene. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Vokst opp med maskiner

Timo var ikke mer enn fire-fem år første gang han fikk prøve seg bak spakene.

– Jeg har kjørt disse maskinene hver dag siden jeg var liten. Det er en hobby. Også har jeg planer om å ta over for pappa slik at dette blir en tredjegenerasjons bedrift, sier Timo før faren legger til:

Frank Robert Svendsgård kan endelig ansette sønnen Timo Svendsgård som lærling. Nå har han alle sertifikatene han trenger. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Han var ikke store karen. Han hadde lært seg å gå husker jeg.

– Var han lovende den gang?

– Ikke hvis du spør mora, men jeg synes han behersket det greit, svarer Frank Robert og ler høyt.

Faren, som i sin tid tok over Reipå Knuseri av sin far, er stolt av sønnen.

Timo (18) har ingen problemer med veihøvelen, som er en av de mest krevende maskinene å lære seg. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Timo synes det føles fantastisk å komme i gang med voksenlivet.

– Nå må jeg ta litt mer ansvar før jeg kan ta skrittet til å ta over familiebedriften.

Stort behov

I tillegg til de fem maskinfører-sertifiseringene har Timo tatt truckførerkurs, kurs i arbeidsvarsling, og ADK-kurset.

Sistnevnte gjør ham autorisert for rørlegging under bakkenivå.

Kompetansesjef Thomas Norland i EBA mener at yrkesstolthet er viktig for å gjøre bygg- og anleggsnæringen attraktiv for unge jenter og gutter. Foto: Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

– Vi er avhengige av å sikre flere fremtidige fagarbeidere som Timo, forklarer Thomas Norland, kompetansesjef hos Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg.

De neste tjue årene trenger Norge flere arbeidstakere med fagbrev og fagskoleutdanning rettet mot industri, bygg og anlegg, håndverk og helsefag, ifølge SSB.

– Søkertallene har gått opp de siste årene, men det er ikke nok til å dekke opp behovet, forteller Norland.

Hvert år mangler bransjen om lag 3000 søkere til bygg- og anleggsnæringen. Det årlige behovet er på cirka 8000 nye medarbeidere.

Timo er klar for livet bak spakene på de store maskinene. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Det er ikke nok norsk ungdom som søker seg inn. Det gjør at vi blir mer avhengige av utenlandsk arbeidskraft, forklarer han.

Omfattende kursing

Alle maskintypene Timo nå kan kjøre brukes ofte i grustaket hos Reipå Knuseri. Ferdig skolert ved anleggsteknikkskolen på Fauske er han nå klar for lærlingtiden.

– Det er mange timer bak dette. Både på kveldstid og i vanlig arbeidstid, sier Timo.

Timo hadde sin første arbeidsdag i dag. I fremtiden håper han å ta over farens bedrift. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Hva tenker du om at du blir kalt unik?

– Unik er jeg. Det vet jeg, ler han høyt, før han legger til:

– Nei da, det er fint med den anerkjennelsen. Det er dette jeg brenner for, og det jeg har lyst til å holde på med, sier Timo.

Tommy Værang, salgsleder ved Kurs og Sikkerhet sier det er få 18-åringer som er like godt sertifisert som Timo.

I Norge må man være 18 år for å få utstedt sertifikat for sertifiserte maskinførerkurs. Men fra fylte 17 år kan man begynne med opplæring og ta eksamen.

Han tviler på at det er mange som gjør det Timo har gjort.

– Vi har flere tusen elever i løpet av året. Et fåtall andre har gjort lignende bragder.