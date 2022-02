Mangel på kompetanse i arbeidsmarkedet sender Norge på «topp» i ny EU-rapport

– Det er vanskelig å få tak i de rette hodene. Vi er nok mange som kniver om den samme kunnskapen, sier Maiken Økland, kommunikasjonssjef i Zaptec.

Maiken Økland, kommunikasjonssjef i Zaptec. Foto: Hanne Høyland / NRK

Samtidig som arbeidsmarkedet blomstrer og arbeidsgiverne skriker etter nye arbeidstagere med riktig kompetanse, topper Norge en ny EU-rapport.

Men det er ikke en topp noen vil være på.

Her kommer det frem at Norge mangler folk med riktig kompetanse i over hundre yrker.

Vi er landet med størst skjevhet mellom etterspørsel i arbeidsmarkedet og tilgjengelig kompetanse.

– Det er dramatisk når en ser slike tall. For vi er helt avhengige av å skape nye virksomheter som bidrar til å løse de samfunnsutfordringene vi står ovenfor, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

– Dårlig utgangspunkt

Til sammenlikning mangler Hellas kompetanse i elleve yrker.

– Vi vet vi mangler kompetanse, og da er dette et veldig dårlig utgangspunkt, mener Grindland.

Blant de 30 landene som er med i rapporten, er det særlig to utløsende faktorer. Korona og det grønne skiftet.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland. Foto: Hanne Høyland / NRK

Selv om korona forsterker resultatene i rapporten har vi fortsatt en utfordring i det norske arbeidsmarkedet, ifølge NHO direktøren.

Seks av ti NHO-bedrifter mangler relevant kompetanse. Det gjør at bedriftene mister forretnings- og utviklingsmuligheter.

– Jeg er ikke så overrasket at vi mangler kompetanse, men at vi ligger på topp i Europa, det er trist, sier Grindland.

Hos Zaptec, som selger elbilladere, er Oscar Tjåland godt i gang med praksisperioden.

Da han skulle velge bedrift for praksisperioden, hadde han ett kriterium. Det måtte være en grønn bedrift.

Oscar Tjåland kunne velge og vrake i praksisplasser, men valgte Zaptec fordi de er grønne. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Jeg ville velge noe jeg har utbytte av i framtiden. Slik at jeg kunne vise at jeg har tatt et klokt og levedyktig valg.

Han mener flere burde tenke som han.

– Ja, det grønne skiftet er fremtiden, sier han.

Nav jobber for å bedre arbeidsmarkedet

I Nav er de veldig opptatt av denne problematikken, forteller Anneline Teigen, assisterende direktør i Nav Rogaland.

De jobber særlig i to retninger for å bedre denne utviklingen i arbeidsmarkedet.

Den ene handler om utdanning.

Anneline Teigen, assisterende direktør i Nav Rogaland. Foto: Magnus Stokka / NRK

– Vi må bidra til at flere har den kompetansen som etterspørres i arbeidsmarkedet, sier Teigen.

Det andre handler om å ta vare på dem som allerede er i arbeidsmarkedet, slik at de blir værende i arbeid.

– Da må vi jobbe mer systematisk for å ta vare på denne arbeidskraften. Både ved å tilrettelegge for intern opplæring og for å ta vare på dem som står i fare for å falle ut.

Teigen får støtte fra Grindland i NHO, som mener utdanningstilbudene må dimensjoneres etter etterspørsel.

– Hvor stort et studieforløp skal være opp mot hva behovet i arbeidslivet er viktig at vi ivaretar på en god måte, både på høyere utdanning og for yrkesfaglig utdanning, sier Grindland.