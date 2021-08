– Du lærer mye mer gjennom praktisk arbeid. Forelesninger blir veldig kjedelig og repetitivt. På arbeidsplassen min er det alltid noe nytt som skjer, sier kokkelærling Jøran Astrup.

Sammen med Nikolai Gundersen er Astrup midt i et yrkesfaglig løp for å ta fagbrev som kokk. Torsdag serverte de lunsj til statsminister Erna Solberg, som var i Mo i Rana for å snakke om nettopp yrkesfag.

I Norge opplever vi en økning av elever som søker seg til yrkesfag på videregående skole.

Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at rundt hver tredje elev som starter på yrkesfag, ikke fullfører utdanningen i løpet av seks år.

Utviklingen er kritisk. Norge risikerer nemlig å mangle 100.000 fagarbeidere om under 20 år, ifølge SSB.

– Dette er en gullalder for norsk arbeidsliv. Vi kan ikke tillate oss å komme i en situasjon der vi mangler fagarbeidere, sier Bjørnar Skjæran, Arbeiderpartiets førstekandidat i Nordland og nestleder i partiet.

Ap vil bruke én milliard på lærlinger

En av de viktigste årsakene til at så mange yrkesfagelever dropper ut av studiet, er mangel på læreplasser.

En rapport fra SSB sier at hver fjerde yrkesfagelev ikke får læreplass. Nesten annenhver elev som ikke får læreplass dropper ut av studiet.

Hvordan går det med elever som ikke får lærlingplass? Ekspandér faktaboks 56 prosent av dem som ikke har fått læreplass har fullført og bestått innen utgangen av skoleåret 2018/2019.

87 prosent av dem som fikk lærlingplass fullførte.

Til tross for å ikke ha fått lærlingplass, har godt over halvparten fullført en utdannelse på videregående nivå eller høyere ni år senere.

Andelen personer som er ute i arbeid er betydelig lavere for dem som ikke fikk lærlingplass, enn for dem som fikk det. Henholdsvis 76 og 86 prosent.

Andelen som hverken er i arbeid eller utdanning er nær dobbelt så stor for dem som ikke har fått læreplass sammenlignet med dem som har fått plass. KILDE: Rapporten «Hvordan går det med elever som ikke får læreplass?» fra SSB

Nå vil Arbeiderpartiet gjøre noe med utfordringen. De lover å bruke én milliard kroner på å styrke yrkesfagene, dersom de kommer til makten etter valget til høsten.

– Pengene skal gå til et utstyrsløft, til å styrke lærlingetilskuddet og til å styrke oppfølgingen av lærlingene i lærlingtiden, sier Bjørnar Skjæran.

Skjæran og Arbeiderpartiet mener den sittende regjeringen ikke tar utfordringen på alvor.

VIKTIG: Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet mener det er viktig å satse enda mer på yrkesfag. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Regjeringen legger opp til at dem som ikke får lærlingplass skal fullføre utdanningen sin på skolebenken. Jeg mener det er respektløst for ungdommene som velger yrkesfag. Du blir ikke en god tømrer, elektriker eller helsefagarbeider ved å sitte på skolebenken, sier Skjæran.

Partiet hans har også et annet virkemiddel de vil bruke, som de har testet i blant annet Nordland allerede.

Vil garantere læreplasser for yrkesfagselever

I år søkte tre av fem elever en yrkesfaglig utdanning da de søkte seg inn på videregående skole i Nordland. Her har de innført en garanti for at alle yrkesfagelever skal få læreplass.

– Det fungerer over all forventning, sier fylkesråd Tomas Norvoll (Ap).

De har fått på plass garantier for mellom 1.300 og 1.400 læreplasser. Og ifølge Norvoll ser både kommunene og bedriftene i fylket verdien av en slik garanti.

– De trenger rekruttering. Nå er vi i en situasjon hvor vi har for lite ungdommer, så egentlig er det en kamp om framtidig arbeidskraft. Bedriftene og kommunene innser at de må være med, dersom de skal få dyktige arbeidstakere.

NHO har tidligere vært kritisk til en slik garanti. Bjørnar Skjæran i Ap mener likevel det er veien å gå, for å sørge for at alle som velger yrkesfag får den utdanningen de har krav på.

– Jeg er sikker på at hvis vi kan dra med oss arbeidslivet med en nasjonal satsing på dette, sier han.

Skjærans partifelle i fylkeskommunen, Tomas Norvoll, er enig. Norvoll tror heller ikke det er vanskelig å til en slik ordning på landsbasis.

– Det er absolutt mulig å få til. Nordland er kanskje det fylket der dette er vanskeligst å få til, i og med at vi har en av de høyeste andelene søkere til yrkesfag, sier han.

Statsminister Erna Solberg er litt mer skeptisk.

LUNSJ: Erna Solberg fikk servert lunsj av lærlingene i Mo i Rana torsdag. Foto: Jose Benoni Ness Tveit / NRK

Solberg: – Hvordan skal de gjøre det?

– Vi har sagt at vi skal sørge for en fullverdig yrkesfagutdannelse i regi av det offentlige, men en læreplassgaranti på vegne av næringslivet? Hvordan skal du få til det? Det høres fint ut, men vi må snakke om hvordan de skal få det til, sier Solberg.

Statsministeren er imidlertid enig i at det er viktig å satse på yrkesfagene.

– Yrkesfagene er viktige for Norge i framtiden. Vi må ha flere som både søker og velger yrkesfagutdanninger, sier Solberg.

Også Høyre har en plan for hvordan de skal få flere til å velge yrkesfag og hvordan de skal styrke disse utdanningene.

– Elevene må lære mer om yrkesfagene og de muligheten disse fagene gir allerede i ungdomsskolen. Elevene skal også ha muligheten til å velge på nytt, dersom de føler de har valgt feil yrkesfag. Og de bør ha mulighet til å ta to fagbrev, sier Solberg.

Høyre mener også at det må jobbes mer mot næringslivet, for å få på plass flere læreplasser. Blant annet ser de på muligheten for å øke lærlingtilskuddet enda mer.

– Og dersom du ikke får læreplass i en vanlig bedrift, skal vi sørge for at du får samme type opplevelse og utdanning gjennom offentlige tiltak, sier hun.

Kokkelærlingene Jøran Astrup og Nikolai Gundersen i Bodø er i alle fall glade for at de fikk læreplass. Og planen videre er krystallklar.

– Jeg skal først ta fagbrevet, og så skal jeg få meg fast jobb, sier Gundersen.