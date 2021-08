Statens vegvesen har sendt ut et forslag på redusere hastigheten i fire tunneler på E6 Sørfold.

Den mye omtalte veien har blitt beskrevet som en farlig strekning, spesielt for vogntog. Blant annet på grunn av de smale, utdaterte tunnelene.

Vegvesenet skriver selv i høringsnotatet at en lavere fartsgrense vil gi trafikanter et signal om at tunnelene ikke oppfyller dagens krav til standard.

Dette viser hvor lite strekningen har blitt prioritert fram til nå, sier nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran.

– Det viser to ting. For det første hvor viktig det er at vi har prioritert denne strekningen i Nasjonal transportplan (NTP). Samtidig, hvor tonedøvt det er at det finnes partier som mener at prosjektet er unødvendig å realisere.

Her vil de ha lavere fartsgrense Ekspandér faktaboks Tennflogetunnelen (810 m), 60 km/t

Kannflogtunnelen (759 m), 70 km/t

Gleflogtunnelen (501 m), 70 km/t

Raudhammartunnelen (1250 m), 70 km/t

Vil bygge for milliarder

Tidligere i år ble det fra regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, foreslått at det skulle bygges ny E6 her for 10,6 milliarder kroner.

Dessverre for partiene fikk ikke NTP flertall på Stortinget, så utbyggingen kan gå en usikker fremtid i møte.

MDG vil derimot skrote prosjektet, som de mener suger penger ut av potten som trengs for å bygge Nord-Norgebanen.

Skjæran sier at de også vil realisere Nord-Norgebanen, men at E6 må prioriteres for å forhindre ulykker.

Nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Når Vegvesenet ser seg nødt til å sette ned farten til 60 og 70 kilometer i timen på en strekning det knapt finnes et eneste veikryss, så konkluderer jeg med at vi må bygge denne nye strekningen så fort som mulig.

Selv om lokale MDG-politikere har stilt seg bak prosjektet, og vil stemme imot eget parti på Stortinget, mener Skjæran at partiets politikk ikke holder vann i nord.

– Vi har diskutert dette med miljøpartiet mange ganger, og jeg registrerer at ledelsen i partiet ikke firer en millimeter på dette her. Skal vi få bygget dette strekket, og andre veier i Nordland, så må vi passe på at partier som dette ikke får noen innflytelse.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Arnfinn Vangen kjører E6 gjennom Sørfold i 2020. Foto: NRK

Vil få bedre tunneler

Førstekandidat for MDG i Nordland, Thomas Johansen, mener derimot at MDG vil gjøre strekningen mer trafikksikker.

Han har selv kjørt der med både personbil og vogntog, og forstår godt at Vegvesenet ønsker å få ned hastigheten.

– Det MDG har sagt nei til er prosjektet som koster 10,6 milliarder kroner. Det er ikke det samme som å si nei til å utbedre tunnelene. Det er helt klart at traseen er for dårlig, men å putte alle eggene i samme kurv er ikke helt bra.

Selv om MDG sentralt vil skrote prosjektet, ønsker Johansen at det skal godkjennes om det ikke finnes alternativer.

– Hvis jeg kommer på Stortinget, vil jeg stemme for prosjektet uansett, siden det er det eneste som ligger på bordet i dag.

– Hva syns du om uttalelsene hans mot MDG?

– Jeg tenker at Bjørnar Skjæran skjelver i buksene fordi han er redd for at MDG får en sterk stemme på Stortinget, og de blir nødt til å samarbeide med oss likevel. Han vil nok skjønne at vi er en god samarbeidspartner etter valget.

Thomas Johansen, leder for MDG i Nordland, og førstekandidat til Stortinget i fylket. Foto: MDG Nordland

– Få som kjører i 80

Rådgiver for Norges Lastebileier-Forbund, Frank Lauritz Jensen, sier at selv om det er lov til å kjøre 80 km/t i tunnelene, er det ikke alle som gjør det.

Heller velger de å kjøre saktere for å forhindre farlige situasjoner.

– Vi har et særdeles stort fokus på trafikksikkerhet, og det er viktig at vi treffer de tiltakene som er nødvendig for å ha en sikker hverdag for våre medlemmer, og andre i trafikken. Så skal vi komme med våre synspunkt til høringen før det konkluderes.

Tunnelen er ikke bygget for de kjøretøyene som produseres i dag, sier Jensen.

– Med de nye EU-direktivene som sier at det skal være mulig for havarerte sjåfører å komme seg ut fra tunnelen på en sikker måte, så blir den resterende plassen så begrenset at det blir farefullt for våre medlemmer å kjøre gjennom.