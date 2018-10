Dyrebeskyttelsen: – Video av ihjelfrosne katter viser hverdagen for lokallagene

For noen uker tilbake fant Dyrebeskyttelsen i Lofoten og Vesterålen en forkommen kattunge i Øksnes kommune.

Fem frivillige var ute i stiv kuling og regn for å lete etter en kattunge som tidligere ble observert i området.

– Filmen er ufattelig trist, men dette er dessverre hverdagen for mange i lokalavdelingene i Dyrebeskyttelsen i Norge, sier styreleder i Dyrebeskyttelsen Bodø, Vibeke Hakkebo Wensel.

De frivillige forsøkte å gi kattungen hjerte- og lungeredning uten hell. Dyrebeskyttelsen frykter at vinteren vil gi enda flere slike skjebner.

Wensel forteller at katter som går ute i tiden fremover nå vil fryse i hjel så snart gradestokken bikker under frysepunktet.

– De er ikke skapt for å være ute i norsk klima. Opprinnelig er de ørkendyr som har pels for å isolere mot varme, ikke mot kulde, forklarer hun.

Ga nødhjelp til tusenvis av katter i fjor

20.500 dyr fikk ifølge Dyrebeskyttelsen livsnødvendig hjelp i 2017. Av disse anslår de at 90 prosent er katter.

– Katter faller på en måte mellom alle stoler. Som en god nummer to kommer kaninene, sier daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Ifølge Roaldset blir kjæledyrene dumpet fordi eierne har påtatt seg et ansvar de ikke takler, eller at de går går lei.

Oppfordrer til kastrering og chip-merking

Idølge Dyrebeskyttelsen er det et stort antall katter som går vinteren i møte utendørs. Kattene er satt ut av eiere, har rømt eller er født ute i det fri. Det største problemet er at kattene ikke kastreres.

– Kastrering er det eneste som vil stoppe produksjonen av overskuddskatter, det første man må gjøre når man får seg katt i dag, er å kastrere den. I tillegg bør man også vaksinere og chip-merke dem, sier Wensel i Dyrebeskyttelsen Bodø.

Dyrebeskyttelsen er blant flere organisasjoner som har tatt til orde for lovpålagt id-merking av katt. Etter en utredning i 2009 konkluderte Mattilsynet med at et påbud ikke er veien å gå.

– Vi har jobbet i mer enn 40 år for å få på plass obligatorisk ID-merking. Dersom kattene hadde vært merket , ville vi sluppet å bruke ukesvis på å lete etter eierne, forteller Roaldset.

I samme artikkel sier stortingsrepresentant Grunde Almeland fra Venstre at de stiller seg bak både holdningskampanjer og påbud om merking, men partiet har foreløpig ikke fremmet et konkret forslag om dette.

Risikerer bøter og fengsel

Dyrebeskyttelsen poengterer at dumping av kjæledyr er straffbart. Du har ikke lov til å sette dyr i en situasjon der de kan bli utsatt for lidelse – eller død, i mange tilfeller. Strafferammen er på opptil tre års fengsel.