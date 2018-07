Problemet med katter som dumpes i sommerferien er større enn noensinne, ifølge Dyrebeskyttelsen Norge og Foreningen for omplassering av dyr (FOD), som ønsker seg lovpålagt ID-merking.

– Vi vet at de ønsker et påbud, men det er ikke de som skal håndheve regelverket, sier Torunn Knævelsrud i seksjon for dyrevelferd hos Mattilsynet.

Hun mener det først og fremst er et spørsmål om mulighetene for å håndheve et påbud.

– For meg blir det feil å si at dette ikke kan vurderes på grunn av kostnader når vi vet at det ville bedret dyrevelferden betraktelig, sier stortingsrepresentant Grunde Almeland (V).

DYREVENN: Stortingsrepresentant i Venstre, Grunde Almeland, vil ha en lovendring for å bedre dyrevelferden. Foto: Anna Dåsnes

– Det at man har en regel betyr ikke at folk følger den

Etter en utredning i 2009 konkluderte Mattilsynet med at et påbud ikke er veien å gå. Lite har endret seg siden den gang, ifølge Knævelsrud.

– Problemet er hvordan man skal håndheve dette. Hvordan skal vi vite hvem som eier katten som ikke er ID-merket? Hva er det man får mest dyrevelferd ut av?

Hun viser til det tidligere forbudet mot reptiler.

– Det var kanskje 100.000 ulovlige reptiler i Norge. Det at man har en regel betyr ikke at folk følger den. Det er jo ulovlig å dumpe katter, men likevel skjer dette.

Hun mener holdningskampanjer er veien å gå. Siste kampanje ble gjennomført i 2016.

– Det er jo alltid et spørsmål om vi gjør nok, men det er umulig å ha fullt fokus på alle temaene som krever oppmerksomhet innen dyrevelferd.

IMOT PÅBUD: – Et påbud vil uansett ikke ha en effekt mot hjemløse katter, sier Torunn Knævelsrud i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Veterinær: – Legg ansvaret over på avler

Ukentlig tar veterinær og daglig leder av AniCura Grünerløkka, Caroline Holtet, imot bortkommende katter. Langt ifra alle er hjemløse.

Hun mener et påbud også vil hjelpe ansvarlige katteeiere.

– Selv innekatter trenger merking fordi de kan stikke av når man lufter.

Finner de ikke riktig eier, kan det føre til at katten avlives.

– Jeg mener at man må legge ansvaret for merking over på avler slik at man ikke avler kattunger det ikke er et marked for.

FORSKJELL: – Det er lett å tenke at katter klarer seg bedre uten ID-merking, kastrering, vaksiner og alt det en hund krever. sier veterinær Caroline Holtet. Foto: Privat

Også Dyrevernalliansen støtter kravet om obligatorisk ID-merking.

– Utover at lovbrudd kan forfølges lettere, antar vi at ID-merking vil medføre større bevissthet. Et samlet register vil også gjøre det mulig for Mattilsynet å føre kontroll slik de gjør med landbruksdyr. Dette vil styrke dyrs rettssikkerhet i praksis, sier Live Kleveland.

Venstre vil ha strengere straffer for dyremishandling

Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) stiller seg bak både holdningskampanjer og påbud.

Venstre har foreløpig ikke fremmet et konkret forslag om ID-merking, men har programfestet en klargjøring av straffeloven.

– En løsning kan være å klargjøre straffeloven slik at dyr har egenverdi ifølge dyrevernsloven. Det vil si at vold mot dyr skal behandles mer alvorlig enn skadeverk mot for eksempel en bil, sier Almeland.