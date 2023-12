Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Lakseoppdretter Ola Braanaas er en av de rikeste i Bø kommune med en formue på over 1,3 milliarder kroner.

Braanaas flyttet til Bø fra Gulen i 2021 for å dra nytte av kommunens lave formuesskatt, og sparer derfor nesten 31 millioner i skatt hvert år.

Bø kommune har tatt flere grep for å øke folketallet i kommunen, men sliter fortsatt med kommuneøkonomien.

Ordfører Sture Pedersen (H) forventer at de næringsdrivende som flytter til Bø skal investere i kommunen.

Bø kommune skal vedta neste års budsjett og økonomiplan 14. desember, og det er foreslått kutt i flere tiltak.

Ola Braanaas eier Firda Seafood og flyttet i 2021 fra Gulen i Ytre Sogn til Bø kommune i Vesterålen.

Bakgrunnen var selvsagt kommunens etter hvert berømte kutt av formuesskatten.

– Jeg har ikke dårlig samvittighet. Jeg kunne flyttet til sveits, men jeg er glad i Norge. Jeg er glad i Distrikts-Norge. Jeg har bodd og drevet hele mitt yrkesaktive liv her. Jeg vil fortsette med det, sier Braanaas i dokumentaren Det norske skatteparadiset.

Ved i stedet å bosette seg i «skatteparadiset» Bø, med landets laveste sats på kommunal formuesskatt, regnet Braanaas med å spare nesten 31 millioner i skatt hvert eneste år.

– Når det blir en byrde for selskapet at jeg blir boende her, da flytter jeg bare. Jeg kan ikke bli selskapets verste fiende, sa Braanaas til E24.

Skattelistene for 2022 viser at han topper formueslista i Bø med en formue på hele 1,3 milliarder kroner. Braanaas skattet over 8 millioner kroner i 2022.

Plass Navn Fødselsår Kommune Formue 1. ola braanaas 1962 Bø 1 388 056 878 2. eva maria kristoffersen 1971 Bø 906 932 778 3. dag stian stiansen 1945 Bø 412 172 851 4. einar andreas sissener 1959 Bø 363 731 973 5. wiggo erichsen 1957 Bø 348 160 167 6. ole martin almeli 1961 Bø 231 774 308 7. rikard arne storvestre 1958 Bø 211 685 375 8. håkon kristian tombre 1961 Bø 183 168 277 9. aud signy berge 1953 Bø 106 612 812 10. ottar bergersen 1954 Bø 80 760 233 11. atle sigmund berge 1952 Bø 76 652 878 12. ronny michal bergersen 1978 Bø 66 486 008 13. håkon salo ulriksen 1959 Bø 50 004 295 14. kjell klausen 1959 Bø 49 765 583 15. inge egil kristoffersen 1942 Bø 22 788 968

Med ordfører, Sture Pedersen (H) i spissen har kommunen tatt en rekke grep for å gjøre seg attraktive.

I 2019 fikk de nasjonal oppmerksomhet da de ble den første kommunen i Norge som kuttet i formuesskatten.

I 2021 var det barnefamiliene som skulle nås. Kommunen lokket først med halv pris på barnehageplass og et tilskudd på 50.000 kroner per barn man fikk.

I 2023 tok Bø tilbudet enda lengre og innførte helt gratis barnehage.

Ordføreren sier han har forventninger til næringsdrivende som flytter til kommunen og mottar godene.

– Jeg jobber veldig tett mot næringslivet i Bø, og har som målsetting at når de er flyttet hit og er dyktige næringslivsfolk, som blant annet Ola er, så er målet at de skal investere i vår kommune.

Men mange nye tilflytta rikinger til tross, kommunen har slitt med en vanskelig kommuneøkonomi.

Nå er flere av tiltakene foreslått kuttet.

14. desember skal kommunepolitikerne i Bø vedta neste års budsjett og økonomiplan – enten med eller uten kutt i godene.

– Det er vi politikere som skal se på dette. Jeg tror nok at dette blir justert på plass, sa ordfører Sture Pedersen.

Han tror ikke eventuelle økning i blant annet eiendomsskatten vil gjøre at Ola Braanaas flytter fra Bø.

– Høyre og Frp har gått til valg på at eiendomsskatten ikke skal stige, men vi får se hva som skjer i løpet av neste uke.

I tillegg må kommunen ut med en millionsum til sin tidligere økonomisjef som ble sparket fra jobben.

Plass Navn Fødselsår Kommune Skatt 1. håkon kristian tombre 1961 Bø 8 691 843 2. ola braanaas 1962 Bø 8 612 699 3. eva maria kristoffersen 1971 Bø 6 254 739 4. dag stian stiansen 1945 Bø 6 077 906 5. kjell klausen 1959 Bø 4 399 951 6. jan-eirik johnsen 1952 Bø 4 019 177 7. einar andreas sissener 1959 Bø 2 417 704 8. wiggo erichsen 1957 Bø 2 118 664 9. ole martin almeli 1961 Bø 1 900 198 10. rikard arne storvestre 1958 Bø 1 831 842 11. einar bjørhovde 1963 Bø 1 808 818 12. atle sigmund berge 1952 Bø 1 291 820 13. bjørn magne willumsen 1954 Bø 1 145 803 14. jon-edvard johnsen 1957 Bø 981 296 15. ottar bergersen 1954 Bø 931 325