Bonde om Yaras gjødselpriser: – Tjente like mye på ett kvartal som hele jordbruksoppgjøret

Diesel, strøm, rente, gjødsel: Alt blir dyrere og dyrere for norske bønder.

Bonde og lokallagsleder for Nordre Meløy og Søndre Gildeskål Bondelag, Odd Arne Stormo, reagerer på at gjødselprodusenten Yara tjente like mye på første kvartal i år som hele jordbruksoppgjøret 2022.

– Jeg synes Yara har tatt rimelig godt i, sier Stormo.

Yara fram et driftsresultat på 1,039 milliarder dollar for første kvartal. Det skrev blant andre Dagens Næringsliv.

Det er omtrent 10 milliarder norske kroner.

Årets jordbruksoppgjør endte på 10,9 milliarder kroner.

Fullgjødsla får gresset til å vokse, som blir mat til kyr, som igjen blir mat til oss mennesker. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Det er Yara som produserer gjødselen som bøndene er så avhengige av.

Men i år har denne gjødsla blitt dyrere. Mye dyrere.

– Kunstgjødsel står for den største prisøkningen. Noe vi bruker betydelige mengder av, sier Odd Arne Stormo.

Prisen har økt med 143 % på ett år:

I 2021 betalte han 3,70 kroner per kilo kunstgjødsel.

I 2022 betaler han 9 kroner per kilo kunstgjødsel (dersom Stormo skulle kjøpt i dag)

Han bruker 50 tonn kunstgjødsel i året. Med andre ord:

Å gjødsle jordet koster Stormo 450.000 kroner i året i stedet for 185.000 kroner.

I 2020 kostet 50 tonn kunstgjødsel omtrent 50 000 kroner.

Merker ikke jordbruksoppgjøret riktig ennå

Staten eier snaut 43 prosent av aksjene i Yara.

Det gode resultatet viste seg blant annet i årets jordbruksoppgjør, som var et historisk godt oppgjør for bøndene.

Men de merker ikke mye til det riktig ennå, forklarer først nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen:

– Det er først og fremst til høsten, når bøndene får ei ekstra utbetaling i september, at det gode oppgjøret merkes. Derfor er det kritisk for mange bønder akkurat nå.

Egil Christopher Hoen, nestleder i Norges Bondelag. Foto: Norges Bondelag

Yara: – Avhengige av solide økonomiske resultater

Kommunikasjonsdirektør i Yara, Kristin Nordal, forsvarer det gode resultatet slik:

– Vi er avhengige av en robust drift og solide økonomiske resultater for å sikre fremtidig drift i ekstremt usikre tider.

Nordal påpeker at Yara er et globalt selskap, og at avkastningen er et resultat av økte globale priser og sterke resultater fra operasjonen utenfor Europa.

Hun skriver at de har stor forståelse for at det er krevende å være bonde i dag. Men:

– Prisen på gjødsel bestemmes i et globalt marked relatert til tilbud og etterspørsel.

– Det viktigste Yara kan gjøre er å bruke vårt globale system til produsere gjødsel for å sikre at bonden kan fortsette arbeidet med å dyrke nok mat – i Norge, i Ukraina og i hele verden.

Kristin Nordal, kommunikasjon for Yara International ASA. Yara er en av verdens største produsent av fullgjødsel. Foto: Pressefoto

