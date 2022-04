Sylvi Listhaug vil sende statens Yara-milliarder til bøndene

Bøndenes organisasjoner la i dag frem et historisk høyt krav i årets jordbruksoppgjør, på 11,5 milliarder kroner.

Bøndene har fått kostnads-sjokk.

Matproduksjonen er i fare, på grunn av skyhøye priser på kunstgjødsel, strøm og drivstoff.

Samtidig la gjødselselskapet Yara onsdag frem tall som viste at selskapet tjente mer enn 9 milliarder kroner på driften – mer enn tre ganger så mye som i fjor.

Hovedårsaken til det sterke resultatet er skyhøye priser på kunstgjødsel - som mer enn kompenserer for økte kostnader som følge av dyrere naturgass.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier til NRK at hun er bekymret for bøndenes situasjon – og vil at milliardene som om få uker utbetales fra Yara til staten i utbytte – går til nettopp jordbruksoppgjøret.

Hans Olav og Maren Grini i Veldre i Ringsaker har skyhøye forventninger til jordbruksoppgjøret. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

– Når vi ser at Yara nå håver inn milliarder av kroner som ender i statskassen, så er det helt naturlig at det går tilbake til de som har betalt det inn, sier Listhaug.

– Så disse pengene bør gå til å kompensere bøndene for de økte utgiftene de har?

– Ja, det er ett av bidragene som kan gjøre at vi definitivt kan sikre norsk matproduksjon. Yara renner det inn penger fra, og fra olje, gass, strøm og fisk. Vi setter rekord på rekord i inntekter til statskassen hver måned nå, sier Listhaug.

– Men er det ikke prinsipielt vanskelig at staten skal kompensere hos folk, bedrifter og bønder nærmest krone for krone. Man deler jo ikke ut gratis bensin selv om Norge har mye olje?

– Vi ønsker et helt nytt system for jordbruksoppgjør, og mener det bør legges om. Dagens system med politikerstyrte inntekter og markedsstyrte utgifter fungerer ikke, sier hun.

3,2 milliarder Yara-milliarder til staten i mai

I løpet av mai vil Yara betale ut 7,64 milliarder kroner til sine eiere,

Utbyttet blir formelt vedtatt av eiermøtet om to uker.

Selskapet foreslo i februar at det for 2021 betales ut 30 kroner i utbytte for hver aksje.

– Gitt at generalforsamlingen godkjenner forslaget, så blir utbyttet utbetalt 20. mai, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether til NRK.

Staten eier snaut 43 prosent av aksjene i Yara gjennom Nærings- og fiskeridepartementet (36,2 prosent), og Folketrygdfondet (6,6 prosent).

Det betyr at staten om litt over tre uker får i overkant av 3,2 milliarder utbetalt fra Yara. Disse pengene vil Frp-leder Sylvi Listhaug skal gå direkte til bøndene.

Taust fra staten

NRK har stilt spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet om en kommentar til utspillet fra Frps leder.

Vestre har ansvaret for statens største eierandel i Yara.

Også Finansdepartementet, som «eier» Folketrygdfondet er spurt om en kommentar.

På publiseringstidspunktet hadde NRK ikke fått noen tilbakemelding.