Bodø kommune får ikke vite hva som ble sagt i møtet de selv deltok i 

Det er rykende uenighet mellom Kulturdepartementet og Bodø kommune, om hva som egentlig ble sagt da de møttes 20. april, for å diskutere kommunens ønske om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024.

Men ifølge kulturminister Trine Skei Grande kan departementet dokumentere hva som ble sagt, fordi de førte referat fra møtet. Det sa hun selv i en debatt med Bodø-ordfører Ida Pinnerød i Dagsnytt 18 sist onsdag.

Men dette referatet er det ingen som får se. Ikke engang Bodø kommune, som selv deltok på møtet.

Grunnen til at det er stor interesse knyttet til møtet, er at det viser seg at det var helt sentralt for hvorfor kulturminister Trine Skei Grande valgte å avslå Bodøs søknad om økonomisk støtte til å bli europeisk kulturhovedstad.

For under debatten i Dagsnytt 18 sa kulturministeren også følgende:

I det møtet fikk vi en klar beskjed om at de (Bodø red.anm.) måtte ha et svar innen 10. oktober på om dette var noe vi kunne gå inn i økonomisk, eller om dette var en søknad vi ikke kunne stille oss bak. Trine Skei Grande på Dagsnytt 18

Og svaret på det spørsmålet var altså at departementet ikke ville stille med økonomisk støtte til Bodø.

Men i Bodø kommune svarer flere NRK har snakket med at de ikke har gitt noen frist til departementet om å komme med et svar innen oktober.

– Åpenbare misforståelser

Etter Grande trakk fram møtereferatet i diskusjonen, har Bodø kommune søkt om innsyn i dokumentet, for å komme til bunns i hva som faktisk ble sagt. Men departementet nekter å gi ut dokumentet.

– Vi har søkt om innsyn fordi det åpenbart er en misforståelse her. Det er i alles interesse at vi har en felles forståelse av hva som ble sagt på dette møtet, sier ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød.

Rådmann Rolf Kåre Jensen var selv på møtet med Kulturdepartementet. Han reagerer på at de ikke får se referatet når Grande henviser til det i flere sammenhenger.

– Og det er jo spesielt at vi ikke får se referatet fra møtet vi selv har vært i, sier Jensen.

Jurist: – Dette bør offentliggjøres

Kristine Foss er jurist i Norsk Presseforbund. Hun kjenner ikke til innholdet i møtereferatet, men på generelt grunnlag sier hun at hun ikke forstår hvorfor departementet ikke gir det ut.

– Når du faktisk sitter på et dokument som du mener dokumenterer det du sier, hvorfor kan du ikke da gi det ut? Jeg synes det er merkelig, sier Foss.

Foss forklarer at innsynskrav fra samfunnet skal veie tungt, og at dette særlig gjelder saker med stor offentlig interesse, noe hun mener denne saken har.

– Det har blitt en stor diskusjon i offentligheten om hva som faktisk ble sagt på møtet. Dette dokumentet kan bidra til å opplyse en sak det er stor debatt om, og slik jeg ser det er det ingen gode grunner til at de skal kunne holde dette tilbake.