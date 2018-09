I flere år har Bodø kommune jobbet for å kunne bli Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Kun to ganger tidligere har Norge vært kulturhovedstad. Det skjedde i Bergen i 2000 og Stavanger i 2008. Nå håpet mange at det skulle bli Nord-Norges tur, 24 år etter at den første kulturhovedstadsarrangementet i Norge.

Men kulturminister Trine Skei Grande (V) satte tirsdag en stopper for prosjektet, inntil videre.

Kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Martin Giæver / NRK

– Vi begrunner avslaget på søknaden om 100 millioner med at søknaden, slik den ligger i dag, ikke gir gode nok svar på ringvirkninger og finansiering, sier Grane til NRK.

Hun mener søknaden blant annet mangler en god modell for hvordan det lokale næringslivet i Bodø skal kunne bidra med 100 millioner inn i kulturprosjektet.

– Stavanger klarte det. Men vi må huske at Stavanger var kulturhovedstad mens oljeeventyret var på topp. Det er ikke gitt at Bodø klarer det samme. I hvert fall mener vi det ikke foreligger en god nok plant for hvordan det skulle skjedd.

Slik begrunner departementet avslaget Ekspandér faktaboks Om Bodøs ønske om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024 Kulturdepartementet viser til Bodøs arbeid med planer om å fremme kandidatur til å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Det er besluttet ikke å fremme forslag for Stortinget om statlig delfinansiering til Bodøs kandidatur som europeisk kulturhovedstad i 2024. Underlagsmaterialet departementet har mottatt per dags dato synes ikke å være godt nok utviklet, og det knytter seg også usikkerhet til finansieringsplanen, som virker lite gjennom-arbeidet. Det foreligger dessuten en rekke uløste investeringsbehov på kulturområdet både i Bodø, i Nordland og i landsdelen for øvrig. Gjennomføring av et kulturfaglig program vil kunne gi et mangfold av kunst- og kultur-opplevelser, så dersom Bodø kommune likevel velger å videreutvikle planene med sikte på et kandidatur til europeisk kulturhovedstad på et senere tidspunkt, vil spørsmålet om statlig medvirkning kunne bli vurdert på nytt.

– Mangler en god forklaring

Kulturministeren mener også søknaden mangler en god forklaring på hvordan 200 millioner kroner i statlig og private midler skal gi ringvirkninger som står i forhold til pengebruken. I avslagsbrevet står det at «det knytter seg usikkerhet til finansieringsplanen» og at den virker «lite gjennomarbeidet».

– Det er ikke sikkert en kulturhovedstad-status er det som gir mest ringvirkninger. Det kan være andre kulturprosjekter som heller kunne dratt nytte av slike midler, sier Grande som forteller at Bodøs sjanse for å bli kulturhovedstad i 2024 har passert for denne gang.

– Men det kommer flere år.

Uenig i konklusjonen

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) sier til NRK at hun fikk beskjeden om avslaget gjennom media.

– Bodø kommune har ikke mottatt noe fra departementet enda. Jeg synes det er spesielt at jeg får vite dette gjennom media, og har behov for å sette meg ordentlig inn i statsrådens begrunnelse før jeg kommenterer saken ytterligere.

Pinnerød sier likevel at hun helt umiddelbart er uenig i oppfatningen av prosessen rundt søknaden.

– Skjønner avslaget

Gruppeleder for Fremskrittspartiet, Allan Ellingsen, er ikke spesielt lei seg over avslaget.

– Jeg skjønner godt at staten er skeptisk til å bruke så mye penger. Det er andre oppgaver som er langt viktigere enn europeisk kulturhovedstad, mener han.

Han mener det ville vært feil av Bodø kommune å bruke skattebetalernes penger på prosjektet.

– Vi har vært skeptisk til pengebruken hele tiden.