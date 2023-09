Valgresultatet gir Sture Pedersen og Høyre 46,6 prosent oppslutning. En nedgang på over 10 prosentpoeng fra sist valg.

Lenge lå Høyre an til å beholde rent flertall i «formueskattekommunen», men fintellingen har ført til at partiet går fra 10 til 9 mandater.

Dermed må Sture Pedersen forhandle med andre partier.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Pedersen tirsdag, men har ikke lyktes.

Fremskrittspartiet har støttet Høyre i valgkampen, og har i mange år stilt en felles liste i kommunen.

Førstekandidat John Henrik Stephansen (Frp) bekrefter overfor NRK at de ønsker å samarbeide med Høyre for å sikre flertallet.

– Vi har vært helt ærlig at noe samarbeid med de røde partiene blir uaktuelt. Så vi har gitt vårt samtykke til et samarbeid med Høyre. Så vi skal ha et møte i ettermiddag, sier han til NRK.

Kommunestyret i Bø Bø har undefined plasser i kommunestyret. Plassene blir fordelt slik: Alle valgresultatene

«Skatteparadiset Bø»

Bø kommune ble landskjent etter at den vedtok å kutte formuesskatten.

Noe som førte til at blant annet Bjørn Dæhlie meldte flytting dit, for deretter å flytte fra kommunen ett år senere.

Ordfører Sture Pedersen har også forsøkt å lokke par som ønsker å få barn med både penger og gratis barnehageplass.

I sommer sendte NRK dokumentaren «Det norske skatteparadiset». En film som skapte sterke reaksjoner for måten kommunen ble framstilt på.

Bø-ordfører Sture Pedersen fortalte at det har det dundret inn med telefoner, tekstmeldinger og reaksjoner etter at filmen ble vist.

– Folk er skuffet over hvor mørkt og dystert kommunen framstilles. Det blir laget en framstilling om at kommunen er avfolket. Det er betenkelig og nesten litt skremmende, sa han til NRK.

Sture Pedersen har vært ordfører i kommunen siden 2007.

Venstre: Fornøyd med Høyres fall

Brith-Unni Willumsen er ordførerkandidat for Venstre i kommunen. Fra å ikke ha noen representanter i kommunestyret, har de nå tre mandater av 19 mulige.

– Det var overraskende, og jeg legger ikke skjul på at det var veldig gledelig. Vi er inne med tre, og er sjokkert over å ha så høy prosent (18,7).

Brith-Unni Willumsen (V) i samtale med Høyreordfører Sture Pedersen i 2020. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Willumsen har vært kritisk til ordfører Pedersens måte å styre kommunen i perioden de har hatt rent flertall.

Derfor er det et snev av skadefryd når det flertallet ser ut til å ryke for Pedersen.

– Jeg er veldig fornøyd med at Høyre har kommet under 50 prosent. Personlig så forventer jeg en mye større ydmykhet fra de som har flertallet enn det jeg har sett de siste fire årene.

Historiker: – Ikke overrasket

Steinar Aas er professor i moderne nordnorsk historie ved Nord universitet. Han er ikke overrasket over at Høyre nå mister flertallet i kommunen.

– Nei, på en måte ikke. Han har fått en del kritikk, særlig etter den dokumentaren som ble vist på NRK nylig.

– I dokumentaren fremstår han som nokså egenrådig, og det tror jeg folk har merket seg. Det var kanskje ikke helt heldig at en ordfører har så uinnskrenket makt. Dokumentaren ga ikke noe fordelaktig inntrykk av hvordan han styrte. Det han ha vært utslagsgivende, spekulerer Aas.

Steinar Aas er professor i historie ved Nord universitet. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Nå venter en annen hverdag for den populære Høyreordføreren.

– Tidligere kunne de gjøre som de ville. Nå må de på et vis kommunisere med andre partier før man løfter opp en sak. Det kan være til det gode, fordi man får sondert fra sak til sak med andre partier.