Direktøren sier kommunen må spare – ordføreren kontrer med gratis barnehage til alle

Redusert eiendomsskatt

Nedsatt foreldreutbetaling

Tilskudd til barnefødsler

Alle er tilbud Bø kommune har gitt sine innbyggere.

– Dette er tiltak kommunedirektøren kan si seg enig at er gode tiltak.

Men Gunnstein Flø Rasmussen mener kommunen har for dårlig råd – og foreslår å dra frem sparekniven.

Hva tenker ordfører Sture Pedersen om det?

Alle tilbudene skal bestå – og gratis barnehage vil bli innført.

Vil ikke bruke mer sparepenger

En kommunes økonomiplan kan grovt forklares slik:

Administrasjonen og kommunedirektøren legger frem et forslag. Politikerne legger frem alternativer og flertallet bestemmer den endelige planen.

Direktøren i Bø, Gunnstein Flø Rasmussen, la i sitt forslag opp til å blant annet oppjustere eiendomsskatten og droppe tilskudd for barnefødsler.

– Vi har levert et budsjettforslag som går i null. Det betyr at vi ikke har noe å gå på, sier han.

Kommunedirektøren i Bø kommune sier det ikke bør brukes mer sparepenger. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Han forklarer at tiltakene, som ble innført i fjor, ble finansiert med sparepenger.

– Min anbefaling er at vi ikke bør bruke mer av oppsparte midler.

Kuttene vil ifølge Rasmussen spare Bø for rundt 5 millioner kroner per år.

Målet med tiltakene har vært å friste flere til å flytte til Bø. Kommunedirektøren innrømmer at disse kuttene potensielt vil gå utover rekrutteringen.

Bø kommune gjør mange grep for å lokke folk til kommunen. Et av tiltakene er utendørs kunst. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

– Det kan slå negativt ut, men det var det beste vi kunne gjøre innenfor de økonomiske rammene vi har.

Men advarslene fra kommunedirektøren blir nå ignorert.

Politikerne vil heller gjøre det enda mer lukrativt å flytte til Bø.

Stryker kutt og innfører gratis barnehage

Torsdag formiddag gjennomførte nemlig Bø kommune årets siste bystyremøte.

Der ble økonomiplanen vedtatt etter endringer fra politikerne.

Kuttene kommunedirektøren anbefalte ble strøket – og i tillegg innfører de gratis barnehage for alle.

Ordfører i Bø, Sture Pedersen. Foto: Lars-Bjorn Martinsen / NRK

– I forslaget til statsbudsjett har regjeringen bestemt at alle barnehageplasser i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark skal være gratis. Jeg har vanskelig å forstå hvorfor Nordland ikke også inkluderes i ordningen, sier ordfører Sture Pedersen i en pressemelding.

– Derfor innfører vi ordningen for egen regning fra neste år, sier ordfører Sture Pedersen i Bø.

Ifølge kommunen vil dette koste Bø 2.4 millioner kroner.

Kommunedirektøren anbefalte at kommunen ikke bruker mer sparepenger, men Pedersen mener det er avkastning av sparepenger som skal brukes.

– Etter at vi solgte aksjene våre i Vesterålskraft, har vi frie midler. Vi finansierer gratis barnehageplass med forventet avkastning på disse midlene, sier Pedersen.

Gratis barnehage og lav formuesskatt

Bø kommune er mest kjent for formuesskatten. I 2019 kuttet de den kraftig og fikk kallenavnet «Norges Monaco».

Kommunedirektøren foreslo flere kutt, men han anbefalte at Bø fortsatte med den lave formuesskatten.

Ordføreren og politikerne er enig – og skatteparadiset består.

– Lav formuesskatt og gratis barnehageplass er for meg to sider av samme sak. Begge skal bidra til at flere velger å flytte til Bø sånn at vi kan få vekst i folketallet, sier Pedersen.

Bjørn Dæhlie flyttet til Bø etter skattestuntet. Han har siden flyttet ut av kommunen igjen. Foto: Ola Hellnes / NRK

Han peker på at det er 23 kommuner i Norge som de siste 22 årene har hatt en befolkningsnedgang på mer enn 20 prosent.

– 10 av disse kommunene ligger i Nordland, sier han og understreker at det derfor er rart at regjeringen ikke innfører gratis barnehage også lenger sør enn Troms og Finnmark.

– Jeg er glad for at kommunestyret i Bø «matcher» regjeringen og gjør oss like konkurransedyktig som Nord-Troms og Finnmark, sier Bø-ordføreren.

Bø kommune gir for øvrig 25.000 kroner i tilskudd til alle barn som blir født i Bø, og gir ytterligere 25.000 kroner til barnet etter to år. Dette er en ordning som koster cirka en million kroner i året.

Kommunestyret har også bestemt å forlenge ordningen med lav formuesskatt også i 2023, og har også lav sats på eiendomsskatten.

