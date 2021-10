Dæhlie flytter fra Vesterålen etter kun ett år: – Full forståelse, sier ordfører

I oktober 2020 ble det klart at skikongen Bjørn Dæhlie skulle flytte til Bø i Vesterålen.

Men nå flytter han ut igjen – kun ett år etterpå. Det skriver VG.

Dét like etter at Bø-ordfører Sture Pedersen (H) gikk ut og ga klar beskjed om at mange av rikingene som har flyttet ikke har oppholdt seg nok i kommunen.

Men det gjelder ikke for Bjørn Dæhlie, skal vi tro ordføreren. Han bekrefter til NRK at Dæhlie flytter.

– Bjørn har vært massevis her, sier han til NRK.

– Hva sier du til at Bjørn Dæhlie nå flytter?

– Det har jeg full forståelse for. Det kommer ikke som noen overraskelse, dette har jeg visst en stund, sier Pedersen til NRK.

Det har vært for mye fokus på skatt og for lite på investering, mener han.

– Det har vært ei stor belastning for ham og familien. Selv om vi selvfølgelig var forberedte på medieoppslag, har det vært for mye fokus på hvor mye han har spart i formuesskatt, og for lite om investeringene hans.

Pedersen mener både media, enkelte politikere og tonen i sosiale medier har handlet for mye om skatten og for lite om det positive som kommer ut av dette, nemlig lokale investeringer.

Bjørn Dæhlie kjøpte eneboligen fra 1963 i oktober i fjor. Nå har han pusset det opp og lagt det ut for salg. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Full tillit til Dæhlie

– Er du bitter for at Dæhlie nå forlater etter så kort tid?

– Overhodet ikke. Tvert imot. Det har vært en glede å bli kjent med Bjørn, og jeg vet at sammen med andre investorer vil de fortsette å investere i kommunen, i Vesterålen og i Nord-Norge.

– Hvordan påvirker dette kommuneøkonomien?

– På ingen måte. Kapitalen er jo her uansett hvor Dæhlie bor. Jeg er hundre prosent sikkert på at han vil fortsette å investere i nord. Ring meg igjen om ett år, så kan vi bevise det.

NRK har foreløpig ikke fått kontakt med Bjørn Dæhlie.

Dæhlie kjøpte et hus i Bø for 1,2 millioner kroner i oktober i fjor. Nå er huset lagt ut til salgs for 2,6 millioner.

Bjørn Dæhlie selger huset sitt i Bø i Vesterålen kun ett år etter kjøp. Han har pusset opp huset han kjøpte for 1,2 millioner og selger det nå for over det dobbelte. Foto: FINN

