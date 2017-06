Det var i 2013 at Helgeland Bioenergi for alvor startet opp avfallsanlegget på Holandsvika i Vefsn kommune på Helgeland. Selskapets plan var å kverne opp organisk avfall som foruten innvoller og tarmer, også besto av kloakkslam og grisemøkk – og gjøre det om til salgbar vekstjord.

Men driften førte med seg en voldsom stank for naboene i bygda. Lukta var så ille at naboene ikke lenger kunne sove med vinduene opp om natta.

Eller som Bjørnar Nordås beskriver det:

– Lukta var helt grusom. Det var rett og slett liklukt. Det var helt forferdelig, sier Nordås som har bodd i Holandsvika siden han var en neve stor.

Protestene lot ikke vente på seg og det ble skrevet brev til miljøvernministeren og andre statlige myndigheter.

Ble anmeldt til politiet

Til slutt gikk Helgeland Bioenergi konkurs. Igjen på området lå flere titalls tonn med ulovlig nedgravd slakteavfall. Til slutt kom også den tidligere direktøren ved Helgeland Bioenergi med en beklagelse til naboene.

Men det skjedde først etter at selskapet hadde blitt anmeldt av blant andre naboer, kommunen og Fylkesmannen i Nordland. Men til tross for åpenbare bevis er saken nå besluttet henlagt.

– Dette er kanskje den største miljøkriminalitetssaken som har vært på Helgeland. Det er enorme mengder slakteavfall som er gravd ned og flere tusen liter med blod som er sluppet urenset ut i et nasjonalt laksevassdrag, sier kommuneadvokat Nicolai Heileman i Vefsn til NRK i dag.

Heileman hos kommunen er kritisk til at politiet ikke startet etterforskning på et tidligere tidspunkt.

– Ett år etter at saken kom opp var det ikke gjennomført et eneste avhør i saken og da må jeg stille spørsmål ved politiets prioriteringer.

Pengesluk i Holandsvika Du trenger javascript for å se video.

Nesten fire år før saken ble ferdigbehandlet

For det tok altså nærmere fire år før saken ble ferdigbehandlet av politiet.

Årsaken til det forklarer politietadvokat Linda Rømma slik:

– Bedriften er forsvunnet fordi den gikk konkurs. Da måtte vi etterforske enkeltpersoner som har hatt tilknytningen til driften, og det gjør det mer komplisert. Vi måtte finne ut hva hver enkelte hadde gjort og hva hver enkelt visste, sier Rømma som innrømmer at hun gjerne hadde sett at etterforskningen hadde gått raskere.

Konklusjonen ble uansett at saken mot de aller fleste involverte ble henlagt, til tross for at nedgravingen av slakteavfallet utvilsomt var ulovlig.

Kun den tidligere driftslederen fikk en reaksjon fra politiet.

– Men statsadvokaten har gitt påtaleunnlatelse mot vedkommende. Det handler blant annet om at etterforskningen har tatt så lang tid, sier Rømma.

Historien om Industritomta i Holandsvika Ekspandér faktaboks Holandsvika er ei bygd i enden av Drevjadalen i Vefsn i Nordland, om lag 15 kilometer nord for Mosjøen.

Første industri ble startet der i 1959 da Helgeland Teglverk AS startet produksjon av teglstein.

1988 åpnet Arbor sin tregipsplatefabrikk som etter flere turbulente år gikk konkurs i 1991.

1996 etablerte Multi-Gjenvinning AS seg i lokalene for å starte med miljøvennlig gjenvinning av kjøleskap. Selskapet gikk konkurs i 2000.

Helgeland Bioenergi AS ble stiftet i 2010. Tanken var å kompostere slakteriavfall, slam, husdyrgjødsel og trevirke til matjord. Selskapet protesterte og sa de opplevde store luktplager. Selskapet gikk konkurs i 2013.

I 2014 overtok K2Nord anlegget og har forsøkt seg med trommelkompostering av våtorganisk avfall, deriblant slakteavfall. Selskapet har hatt problemer med å få tak i nok råstoff til drifta og også denne gang har naboene klaget på lukt. Fylkesmannen følger med bedriften.

Rotter og fugler sprer slakteavfall Du trenger javascript for å se video.

Nye drivere

Anlegget drives nå av nye eiere med gyldig konsesjon, og Fylkesmannen i Nordland følger med på situasjonen. I skrivende stund er det ikke drift i anlegget og Holandsvika er luktfri.

Naboene er likevel svært overrasket over politiets avgjørelse om å henlegge saken mot Helgeland Bioenergi.

– Både fylket og kommunen fortalte oss hvor alvorlig dette var, så det er rart at ingen skal stilles til ansvar for det. Vi får bare ta dette til etterretning, men jeg er utvilsomt overrasket over utfallet, forteller Tor Evensen i den lokale velforeningen.

Den tidligere driftslederen som er siktet, og som er gitt påtaleunnlatelse vil ikke kommentere saken.

Han kan fremdeles påklage vedtaket fra statsadvokaten.