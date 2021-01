Trodde han bestilte hotellrom i Lofoten – viste seg å være noe helt annet

Det kan ved første øyekast se forlokkende ut.

Et relativt billig hotell midt i hjertet av Lofoten.

Eller?

På nettstedet Booking.com beskrives hotellet som et av «våre bestselgere i Svolvær».

Videre omtales «Hotel Bahia» som et trestjernes hotell med kontinental frokost, 100 meter fra hurtigrutekaia.

«Nærmeste flyplass er Svolvær lufthavn, som du finner 4 kilometer unna».

Men bygningen det vises til ligger nok betydelig lenger unna.

Fant ikke hotellet

Det fikk den østerrikske mannen NRK har vært i kontakt med etter hvert erfare. Han bor til vanlig i Stavanger og skulle på en liten ferietur i nord.

– Jeg skulle overnatte i Svolvær fra 3. til 4. januar. Jeg kom over det som så ut som et ganske bra tilbud med dobbeltrom og frokost inkludert, sier Rudolf, som ikke ønsker ha etternavnet sitt med i saken.

Men da han ankom det som var oppgitt som adresse til hotellet, var omgivelsene noe helt annet enn det som ble oppgitt i annonsen.

– Det viste seg å være noe helt annet der. Det var et leilighetsbygg og ingenting som minnet om hotellet fra nettsiden. Jeg gikk rundt og lette i én time. Jeg spurte flere personer, men ingen hadde noen gang hørt om «Hotel Bahia».

Han fikk en følelse av at noe var galt.

INGEN HOTELLER I SIKTE: Dette er det som møtte østerrikeren da han troppet opp utenfor hotellets adresse i Svolvær. Foto: Skjermdump Google Maps

Forsøkte å varsle

Den ble ytterligere bekreftet da han forsøke å både skrive e-post og ringe nummeret til det som skulle være en døgnåpen resepsjon.

– Jeg fikk ingen svar. Da jeg kikket litt nærmere, så jeg at stedet så ut til å ligge i et mer tropisk område. Det er sikkert lett for lokalkjente å forstå, men ikke like lett å oppfatte for personer fra andre land.

Turisten skjønte at han var blitt forsøkt lurt og ringte til Booking.com for å avlyse oppholdet på det ikke-eksisterende Svolvær-hotellet.

Til alt hell hadde han gratis avbestilling i enda en time til.

– Det gjorde at jeg ikke mistet noen penger, men det var nære på, sier mannen som måtte finne seg et annet hotellrom for natten.

Han forklarte da til Booking.com at bakgrunnen for avbestillingen var at hotellet ikke eksisterte.

Men fram til i dag var det fortsatt mulig å booke seg inn på hotellet via det samme nettstedet.

– Jeg har fortalt dem at det ikke eksisterer. Jeg vet ikke hvorfor det fortsatt ligger ute.

Ikke fjernet før i dag

På nettstedet står det at «overnattingsstedet» har tatt imot gjester siden 17. desember 2020.

Det var ikke før NRK tok kontakt med Booking.com tirsdag ettermiddag at hotellet forsvant fra sidene deres.

Selskapet opplyser til NRK at de tar sikkerhet på alvor og jobber hardt for å bekrefte at oppføringene på deres sider er ekte.

– I de sjeldne tilfellene det er tvil eller bekymring rundt en spesifikk eiendom, undersøker og handler vi umiddelbart, og stenger eiendommen på vår side om nødvendig. Slik vi har gjort i dette tilfellet, sier en talsperson for selskapet.

Et søk på nettet viser at det finnes et hotell som heter «Hotel Bahia» med samme utseende. Det ligger imidlertid i den spanske byen Santander.

Det falske «Hotel Bahia» er for øvrig også mulig å finne via andre nettsteder.