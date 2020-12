Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Herremin, jeg har overnattet på hotellet fra helvete, starter Elin Pettersen innlegget på Facebook.

For rommet som ventet da hun sjekket inn på Smarthotel i Tromsø, sto på ingen måte til forventningene.

Torsdag sist uke hadde hun og mannen kjørt i åtte timer for å unngå å nærkontakt under reisen. De kom sent frem og gledet seg til en god natts søvn før sykehustimen dagen etter. Men hun ante fort uråd.

Utenfor hotellet var det sneiper og tomme kaffekopper ved inngangen. Foto: Elin Pettersen

– Det så ut som døra var brutt opp. Da jeg kom inn, reagerte jeg på at det var flekker overalt. Det så ut som noen hadde klødd rumpestumpen si med gardinene.

Hun gikk ned i resepsjonen og ble gitt nøklene til et nytt rom. Men det ble på ingen måte bedre. På Facebook skriver Pettersen det nye rommet på følgende måte:

«Først såg eg flekka på lakenet som om noen har kosa seg i senga . Så tok eg av lakenet ....åh herregud ja madrassen såg ut som om noen har blitt knivstukken i den. Blod, urin å avføring. Ute var det søppel, sneiper å gudan veit».

– Det så ut som noen hadde hatt seg i senga før vi kom, utdyper Pettersen overfor NRK.

Sov oppå dynene med klærne på

Det var i forbindelse med en rutinekontroll på Universitetssykehuset Nord-Norge at Pettersen hadde tatt turen fra Lofoten til Tromsø. Pettersen har en medfødt hjertefeil som gjør at hun er ansett å være i risikogruppen for koronasmitte.

Da hun fikk vite at hotellet hun hadde booket seg inn på, var et karantenehotell fikk hun panikk.

Elin Pettersen fra Lofoten hadde en uheldig opplevelse da hun bodde på et hotell i Tromsø sist uke. Foto: Privat

– Hotellet var fullt av personer som var i karantene. De brukte samme inngangsdør som oss, «nevlet» på alt og hentet seg kaffe i restauranten, hevder Pettersen.

Hun sier ikke ble gjort oppmerksom på at det var et karantenehotell før etter innsjekk.

– Jeg ville aldri bestilt rom på et karantenehotell. Hvis jeg får korona, så er jeg ikke sikker på om jeg overlever, sier 45-åringen.

Ettersom det var sent og hun ikke er kjent i Tromsø, valgte hun og ektemannen og sove oppå dynene med klærne på. Neste dag byttet de hotell, etter at hun først hadde tatt et oppgjør med hotellsjefen.

– Jeg var som et troll da jeg kom ned om morgenen, men jeg var så sint og redd. Jeg hadde skjønt det hvis det hadde vært et hotell i ei bakgate i Bulgaria, men ikke i Norge i koronatid.

Hotellsjef: – Langt unna standarden vi skal levere

Hotellsjef for Smarthotel Tromsø, Marius Thorsen, beklager Pettersens opplevelse.

– Bildene viser helt klart en seng som er langt unna den standarden vi skal levere til våre gjester. Uheldigvis ble ikke dette avdekket når rommet ble klargjort, og det beklager vi på det sterkeste.

– Hva tenker du om renholdet med tanke på koronaepidemien og smittefaren knyttet til det?

– Vi har fullt fokus på renhold, og spesielt i disse tider. I dette tilfellet var det dessverre skjedd en menneskelig svikt, og det skal vi lære av. Vi har satt inn mange ekstra rutiner i forbindelse med renhold etter at Covid19 kom til Norge.

På spørsmål om potensielle gjester blir gjort oppmerksom på at det er et karantenehotell, svarer Thorsen at de har kommunisert ut dette på sosiale medier.

– Vi har hatt et tilbud til våre bedriftskunder som har hatt behov for karantenerom, hvor vi har innlosjert disse i egen etasje. De har da fått all matservering opp til sine rom, og de har ikke benyttet fellesområdene. Det er viktig å presisere at dette er personer som er underlagt et strengt testregime, og ved eventuelle positive tester vil de bli flyttet til isolasjon i samråd med kommunen.

Videoen paret filmet på hotellrommet. Madrass og gardiner var full av flekker og ingen av lampene virket. Du trenger javascript for å se video. Videoen paret filmet på hotellrommet. Madrass og gardiner var full av flekker og ingen av lampene virket.

Gjennomgår alle madrassene

Pettersen delte opplevelsen på Facebook. I etterkant fikk hun blant annet en beklagelse fra smittevernoverlegen i Tromsø, noe iTromsø var først med å omtale.

– Vi har vært i dialog med hotellet som har redegjort for sine hygienerutiner. Fra vår side var det blodflekkene som skapte mest bekymring. Det er ikke hygienisk akseptabelt, men så lenge det er en undermadrass utgjør det ikke en smitterisiko, sier smittevernoverlege Trond Brattland til NRK.

Han sier hotellet har lovet å gjennomgå alle madrassene. Ettersom blodflekker kan virke tiltrekkende på veggdyr, fikk Pettersen beskjed fra smittevernoverlegen om å varmebehandle både klær og bagasje.

– Heldigvis har jeg badstu i uthuset.

Det var 5. november at regjeringen innførte nye tiltak for å hindre smittespredning. Det ble da innført krav om opphold på karantenehotell i perioden med innreisekarantene.

DSB: Ikke krav om å opplyse om at det er karantenehotell Ekspandér faktaboks NRK har vært i kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om hvilke regler som gjelder for et karantenehotell. Morten Harangen, presseansvarlig i DSB, viser til i et rundskriv om karantenehotell fra Justis- og beredskapsdepartementet. Der står det blant annet: Kommunen med karantenehotell bør sørge for personell som sikrer mottak og informasjonsformidling om rettigheter og plikter til den reisende ved ankomst karantenehotellet. I informasjonen som her gis, bør blant annet regler for karantenen, testordning, tilgang på tolketjenester, myndighetsinformasjon og hotellets ordninger inkluderes. Også informasjon om rutiner dersom det er behov for helsehjelp bør inn i denne informasjonen. Alle i karantene bør behandles som egen kohort dersom hotellet også har andre gjester. Kommunen bør i samarbeid med karantenehotellet utarbeide ordninger for hotellkarantenen. Vedrørende hotellet spesielt: Helsemyndighetene stiller krav til hotellenes hygiene og smitteverntiltak. Hver kommune med karantenehotell bør inngå avtaler med karantenehotellene som formulerer de generelle smittvernskravene og regulerer den praktiske gjennomføringen av disse. Samtidig må det vurderes om lokale forhold tilsier ytterligere smittevernkrav i avtalen. Dette er viktig for å hindre at beboerne og ansatte på karantenehotellet utsettes for en økt smitterisiko under oppholdet. Eventuelle supplerende, lokale smitteverntiltak må reflekteres i informasjonen som gis personen som skal være i karantene. Noen av tiltakene som kan prege oppholdet, er restriksjoner når det gjelder sosialisering og matservering. Hotellets rutiner må blant annet ivareta smittevernregler for personer i karantene og helsemyndighetenes standarder for matservering og renhold. Kommunene bør i samarbeid med hotellet, der dette vurderes som hensiktsmessig, etablere en vaktordning som skal holde oppsyn med at de som er i karantene, følger de retningslinjer som er gitt. Dersom brudd på karanteneplikten oppdages skal politiet kontaktes, som vil vurdere eventuell strafferettslig oppfølging. Karantenehotellet må være døgnbemannet og ha kontaktinformasjon til alle som oppholder seg der. Harangen bekrefter også at det i dag ikke er noe krav til at hotellene må opplyse om at de er karantenehotell.

