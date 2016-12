Etter det NRK erfarer er ordfører i Os i Hordaland, Terje Søviknes (Frp), aktuell som ny olje- og energiminister i Solberg-regjeringen.

Dermed ser det ut til at nåværende minister, Tord Lien, byttes ut allerede førstkommende tirsdag, sammen med justisminister Anders Anundsen fra samme parti.

Leder for Bellona, Frederic Hauge, tror Liens avgang har sammenheng med oppstyret i høst, da olje og energiministeren fikk kritikk for å forsøke å «snikåpne» Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet.

Det skjedde da Lien lot oljeselskapene ønske seg områder utenfor Lofoten og Vesterålen, til tross for at regjeringen i samarbeid med KrF og Venstre har vært enige om å frede området ut regjeringsperioden.

Også de omstridte områdene utenfor Møre, var en del av nominasjonsprosessen i 24.konsesjonsrunde.

Det fikk både støttepartiene og miljøvernorganisasjonene til å se rødt og professor Frank Aarebrot mente Liens feilinformering overfor Erna Solberg var så alvorlig at ministerposten kunne ryke.

Det er ventet at olje og energiminister Tord Lien er blant dem som byttes ut som følge av rokkeringer i regjeringen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Har hatt en sammenheng

– Etter oljekartskandalen i høst, er det ingen tvil om at Tord Liens posisjon som minister har vært svekket, mener Bellona-leder Frederic Hauge, som understreker at han synes Lien er en hyggelig mann, men at de naturlig nok er dypt uenige om mange ting.

– At han nå går av var forventet. Dette var straffen for å forsøke å snikåpne disse områdene for oljevirksomhet, sier Hauge som altså ikke tror Liens avgang er helt tilfeldig.

Ifølge NTB skal Lien derimot selv ha uttrykt ønske om å tre tilbake. NRKs politiske kommentator Magnus Takvam sier det er grunn til å tro Lien på at han selv ønsket seg ut.

– Jeg har fått høre at han har fått en ny jobb i Trøndelag og han har lenge vært opptatt av å få mer tid med familien, sier Takvam.

Bellona kalte det en krigserklæring og et forsøk på å snikåpne vernede områder for oljevirksomhet, da Tord Lien i høst lot oljeselskap ønske seg områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Mørekysten. Foto: NRK

Omstridt ordfører kan bli ny minister

Det er altså ordfører i Os, Terje Søviknes, som er ventet å skulle overta ministerposten. 47-åringen fra Os har siden 2013 vært fast medlem i Frps sentralstyre, da han for første gang gjorde comeback i rikspolitikken siden han ble tvunget til å trekke seg fra alle rikspolitiske verv i 2001.

Da ble det kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16-årig jente etter et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom. Den gang, i 2013, uttalte osingen at han følte ringen var sluttet, og at skandalen endelig så ut til å være et tilbakelagt kapittel.

Hauge har ingen sterke meninger om Søviknes, men er mer bekymret over Per-Willy Amundsen som er ventet å skulle bli ny justisminister.

– Noen av mine mest absurde diskusjoner har jeg hatt med Amundsen. Han er ikke bare klimaskeptiker, han er klimafornekter.