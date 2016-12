Dette er den nye oljeministeren

I dag ble det kjent at Frp-statsrådene Anders Anundsen og Tord Lien er på vei ut av regjeringen.

Terje Søviknes (47), bosatt i Os kommune i Hordaland, tar mest sannsynlig over jobben som ny oljeminister.

Under kommunevalget i fjor ga en av fem velgere Søviknes personstemme.

Første Frp-ordfører

Frp-politikeren har sittet sammenhengende som ordfører i Hordalands-kommunen siden 1999. Ingen Frp-ordfører i landet har sittet like lenge.

I 2001 ble han tvunget til å trekke seg fra alle rikspolitiske verv. Etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16-åring under et landsmøte for Fremskrittspartiets Ungdom.

På denne tiden var han vurdert som en aktuell lederkandidat i Frp.

Terje Søviknes er en populær ordfører som har sittet ved makten i 16 år.

Os var den kommunen som fikk høyest oppslutning ved kommunevalget i 2003 hvor Frp fikk 43 prosent av stemmene.

Fikk kritikk for bompenger

Frp politikeren har tidligere blitt kritisert for å ha støttet forslag til bompenger, noe som er i strid med partiets linje.

Les også: Søviknes forsvarer bompenger i Os

Dette er grunnen til at han har møtt sterk kritikk på Fremskrittspartiets landsmøter.

I 2004 gikk Søviknes inn for å bompenge-finansiere veiutbygging i hjemkommunen. Det uten folkeavstemning, og mot partiets program.

I 2010 prøvde han å bli valgt inn i sentralstyret, men tapte mot Bård Hoksrud som satt i Stortingets samferdselskomite.

Bompengestriden internt i Fremskrittspartiet ble en real personkamp. Flere fylkeslag jobbet på spreng for at Os-ordføreren ikke skulle bli valg inn i sentralstyret.

I 2013 gjorde han comeback i rikspolitikken og ble fast medlem i Frps sentralstyre.

Han har også måttet tåle kritikk for trasevalget for ferjefri E39 gjennom kommunen.