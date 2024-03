Tidligere denne måneden reiste samferdselsministeren til Narvik og lovte flere krysningsspor på Ofotbanen.

Men i dag er prosjektet fortsatt i det blå.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen er veldig klar på at han hadde klare forventninger om at løftene om utbyggingen på den viktige transportåren skulle bli innfridd.

NRK har tidligere fortalt at regjeringen skal bygge dobbeltspor på Hamar og fra Råde til Fredrikstad.

– Jeg er veldig overrasket og skuffet over at regjeringen ikke ser behovet for dobbeltspor på Ofotbanen i den situasjonen vi er i nå, sier ordføreren.

– Jeg ble veldig usikker da jeg så beskrivelsen som ligger i NTP nå. Edvardsen er også skuffet over at E6-tunnelen gjennom Narvik heller ikke er omtalt i nasjonal transportplan. Foto: Frida Brembo / NRK

Da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård besøkte Narvik 5. mars lanserte han to eller tre nye krysningsspor på Søsterbekk og Katterat stasjon.

Krysningsspor gjør det mulig for to tog å passere hverandre og vil dermed øke kapasiteten på banen.

I tillegg uttalte Nygård at regjeringen øke aksellasten fra 31 til 32,5 tonn, slik at banen kan tåle tyngre transport.

– Men slik det står beskrevet i nasjonale transportplan som ble lagt fram i dag er alt veldig vagt. Det finnes ingen bekreftelse på at utbygging på Ofotbanen blir noe av, sier Edvardsen.

– Nasjonal transportplan gjelder for perioden 2025 til 2036. Er det grunn til å tvile på om det i det hele tatt kommer noe innen 2036?

– Gjennom de møtene jeg har hatt med statsråden her i Narvik har jeg ikke vært i tvil. Men da det skriftlige kom i dag, ble jeg veldig usikker. Der står det at man har mulighet til å prioritere det eller ikke prioritere det i nåværende periode, sier Rune Edvardsen.

Stengt store deler av 2024

Ofotbanen fra Narvik til svenskegrensen utgjør kun én prosent av jernbanenettet i Norge, men frakter over 60 prosent av godsmengden i tonn.

To dramatiske togavsporinger på svensk side av Ofotbanen, har gjort at den travle jernbanestrekningen har vært stengt i nesten tre måneder.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Det har fått sore samfunnsmessige konsekvenser, både for verdiskaping, forsyningssikkerhet og den geopolitiske sikkerheten.

Ofotbanen er viktig for jernmalmtransporten fra Kiruna og varetransport inn til Nord-Norge. Etter Sveriges NATO-medlemskap snakker mange om dens betydning for Forsvaret.

Ble åpnet i 1903 og er Norges travleste togstrekning Ekspander/minimer faktaboks Ofotbanen er en jernbanestrekning mellom Narvik og den svenske grensen. Driftsmessig er den en del av Malmbanan som går mellom Luleå og Narvik.

Ofotbanen er 43 km lang fra Narvik til Riksgrensen, og har 20 tunneler. Hoveddelen av trafikken på banen er malmtog som kommer med malm og pellets fra gruvene i Kiruna.

Det transporteres 25 millioner tonn gods årlig på Ofotbanen, og målt i antall tonn det er mer enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge til sammen.

Malmtrafikken begynte høsten 1902 og banen ble offisielt innviet av kong Oscar II 14. juli 1903.

Malmtogene går døgnet rundt, hele året. Utenom disse går det to daglige persontogpar til og fra Sverige og dessuten godstog mellom Narvik og Alnabruterminalen ved Oslo via Sverige; de såkalte Arctic Rail Express-togene. Schenker kjører også egne godstog.

Ofotbanen eies og vedlikeholdes av Bane NOR og har et stort vedlikeholdsbehov på grunn av de tunge togene. Kilde: Wikipedia

Med dobbeltspor kunne problemene vært unngått, lyder et unisont krav fra nord.

– Et dårlig signal til våre svenske venner

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen i FrP kaller det hele en skandale.

– Jeg syns det er helt utrolig. Det er en tragedie for Nordland altså at det eneste prosjektet som skal gå er Hålogalandspakken som er vedtatt for lenge siden, sier han og legger til:

– Mens alle de andre prosjektene som er nødvendige slik som E6 og Sørfoldtunnellen, de velger man å skyve ut i tid. Det er en skandale.

– En skuffelse, sier Dagfinn Olsen. Foto: Ola Helness / NRK

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) fra Nordland etterlyser også et klarere signal om at regjeringen virkelig vil satse på Ofotbanen.

– Det er veldig skuffende, og et dårlig signal til våre svenske venner.

De sier at de skal ha spaden i jorda i 2026. Da starter de med å oppgradere kapasiteten på den svenske siden av jernbanen, sier Thorheim.

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke finner rom for dobbeltspor på Ofotbanen, sier stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H). Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Og legger til:

– I tillegg har den svenske regjeringen satt ned en kommisjon som skal finne ut hvordan de skal få realisert dobbeltspor. De ser utbygging av dobbeltspor i en sikkerhetspolitisk kontekst.

Den norske regjeringen har ikke engang nevnt hvilken tidsangivelse eller noen ting rundt dobbeltspor eller når en kapasitetsoppgradering skal finnes sted, sier Thorheim.

Regjeringen: – Det kommer penger

To nye kryssingsspor og kryssingsspor-forlengelser på Ofotbanen, til en prislapp på 2 milliarder kroner.

Statssekretær Bent-Joakim Bentzen (Sp) sier til NRK at disse pengene ligger i planen.

– 2 milliarder kroner til tre krysningsspor ligger i porteføljen.

– Men hvorfor står det ikke i klartekst i dokumentet, slik det gjør på mange andre prosjekter?

– Skulle vi omtalt alle prosjektene i detalj ville meldingen bli like lang som transportetatenes innspill. Den er på 1600 sider, sier Bentzen.

Årlig fraktes det rundt 200.000 tonn sjømat på denne jernbanestrekningen. Togavsporingene på Ofotbanen i vinter har kostet sjømatnæringen 2 milliarder kroner. Foto: Vy

– Når skal jobben med krysningsspor starte?

– Det er Bane Nor som må svare helt konkret på når det blir oppstart. Vi har pekt på viktigheten av prosjektet og at det skal prioriteres.

Stortingsrepresentant Bjørnar Skjæran (Ap) er også klar på at pengene kommer.

– Det legges opp til tre nye dobbeltspor på Ofotbanen. Dette er et skikkelig løft. Vi legger oss framfor det løftet som skal skje på svensk side.

Narvik-ordføreren er ikke overbevist over svaret fra regjeringen.

– I utgangspunktet er Ofotbanen en godsbane, malmbane og persontrafikkbane. Men etter Sverige og Finland kom med i Nato, har Ofotbanen fått stor betydning for beredskapen i samtlige tre land. Narvik havn er blitt beredskapshavn og sykehuset skal være beredskapssykehus. Derfor er det skuffende at regjeringen ikke ser det på samme måte. Det er mulig de ser det, men de har ikke prioritert det, sier Rune Edvardsen.

