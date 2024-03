Regjeringen vil bygge dobbeltspor fra Råde til Fredrikstad

– Vi vil bygge ut dobbeltsporet fra Råde til Fredrikstad, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Det bekreftet ministeren torsdag. Regjeringen vil nå utvide Østfoldbanen med dobbeltsporet fra Råde til Fredrikstad.

For reisende vil det bety to tog i timen, og fire tog i rushtiden. Nygård kaller prosjektet et transportløft for mange.

– Det handler om at vi skal utvikle hele østlandsregionen og bruke tog for å transportere folk ut og inn av byene våre på en miljø- og klimavennlig måte.

Mange har ventet

Tirsdag tok statsministeren, finansministeren og samferdselsministeren tog sammen fra Ski til Fredrikstad, som er hjembyen til Nygård.

Trioen er enig om at prosjektet vil bety et løft for flere tusen mennesker som daglig reiser denne strekningen.

– Det er et prosjekt som skal utvikles i årene som kommer. Dette er kanskje den delen av Norge hvor tog virkelig egner seg best. Det er mange som reiser og det betyr noe i hverdagen deres, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) satt sammen i toget fra Ski til Fredrikstad torsdag ettermiddag. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han forteller at prosjektet vil prioriteres høyt i Nasjonal Transportplan for 2025 til 2036.

– Det skal bli godt planlagt, utredet og bygget i den planperioden vi går inn i nå, sier Støre.

Den opprinnelige planen for InterCity for Østfoldbanen innebar dobbeltspor fra Oslo til Halden. Banen skulle stoppe i byer og tettsteder i Østfold.

Men da Bane Nor undersøkte grunnforholdene mellom Sarpsborg og Fredrikstad økte prisen med en milliard kroner per kilometer.

Til slutt var det planlagte prosjektet så dyrt at Samferdselsdepartementet sa nei til spor fra Moss til Halden.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier prosjektet skal prioriteres og gå i gang så raskt som mulig. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Men nå vil dobbeltsporet strekke seg helt fra Oslo til Fredrikstad.

– Det at vi har en samferdselsminister som kjenner strekningen Oslo-Fredrikstad veldig godt bare understreker viktigheten – det er levd liv i å vente på tog, at det går få tog. Dette er det mange som har ventet på. Vi går i gang helt fra start i planen, sier Støre.

Vil koste 23 milliarder

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier av det settes av 23 milliarder kroner til prosjektet.

– For Fredrikstad, og for Østfold som fylke, at vi klarer å få dobbeltspor helt inn til byen, det hjelper både Fredrikstad, Sarpsborg og Halden – det hjelper hele området. Så det er en stor generasjonsinvestering, sier Vedum.

Det er fortsatt usikkert når togene vil begynne å gå. Samferdselsministeren ber folk smøre seg med tålmodighet.

– Det tar dessverre en liten stund før vi får til dette. Vi starter opp nå i den første seksårsperioden, også skal man jo bygge ut dette. Det kommer til å gå en del år, sier Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er glad for å kunne dele nyheten til alle som har ønsket dobbeltspor fra Oslo til Fredrikstad. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Byggingen av 10 kilometer jernbane gjennom Moss startet i november 2019. Men det viste seg raskt at kvikkleiren i sentrumsområdet er mer ustabil enn først antatt. Åpningen av dobbeltsporet her er nå utsatt til 2030.

– Vi har jo høstet noen erfaringer av det som har skjedd tidligere. Det har man lært av. Derfor gjør man noen grundige vurderinger av hvilke traseer som nå velges på denne strekningen inn til Fredrikstad, sier Nygård.