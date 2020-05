Mandag kveld innkalte Rana kommune til pressekonferanse. Budskapet fra ordfører, varaordfører og rådmann var ikke til å misforstå. Kommunen vil gå inn med ytterligere 150 millioner kroner for å sikre byggestart av Polarsirkelen lufthavn allerede til høsten.

– Vi vil øke det kommunale bidraget vesentlig for å realisere storflyplassen, sier ordfører Geir Waage (Ap).

Fra før har kommunen forpliktet seg til å betale 300 millioner kroner. Forutsetningen for at kommunen blar opp, er at også staten går inn med 150 millioner kroner ekstra.

Den nye storflyplassen på Helgeland er beregnet til å koste drøye to milliarder kroner. Det er snart tre år siden statsminister Erna Solberg symbolsk satte spaden i jorda på Hauan, litt over ei mil øst for Mo i Rana.

– Næringslivet kan ikke lenger bidra

Flyplassen er et spleielag. Både Rana kommune (300 mill), lokalt næringsliv (300 mill) og staten (1,47 milliarder kroner) har forpliktet seg til å bidra.

Stortinget har bestemt at flyplassen skal bygges, men vil ikke gi penger gjennom Nasjonal Transportplan før tidligst i 2024.

Men på pressekonferansen ble det klart at et koronarammet næringsliv ikke lenger har mulighet til å bidra med sin andel. Waage mener at kommunen og staten istedet må ta næringslivet sin andel på 300 millioner kroner.

– Det er vanskelig å forvente bidrag fra næringslivet i den situasjonen vi er i nå, sa varaordfører Anita Solli (H).

– Knuser sparegrisen

Når kommunen nå legger opp til å øke sin andel til 450 millioner kroner, er sparepengene brukt opp.

– Vi tar ikke bare hull på sparegrisen, vi knuser sparegrisen for å realisere storflyplass, sier rådmann Robert Pettersen.

Rådmann i Rana, Robert Pettersen, sa på pressekonferansen mandag at kommunen slår hull på sparegrisen når de vil bruke ytterligere 150 millioner kroner på å bygge storflyplass. Foto: Frank Nygård / NRK

Pengene skal tas fra kommunens disposisjonsfond. Pettersen legger ikke skjul på at dette ikke er gunstig for kommuneøkonomien og gir økt risiko for drift og tjenestetilbud. Han anbefaler likevel finansieringen.

Tirsdag skal saken behandles av formannskapet.

Kan bli forsinket

Bygginga av flyplassen skulle etter planen komme i gang høsten 2020. I utgangspunktet var det private krefter som skulle bygge storflyplassen, men store utfordringer med regelverket, førte til at regjeringen i mars ba Avinor overta prosjektet.

I april sa Avinor at de ville bruke ett år på å gå gjennom planene for flyplassen på nytt.

At byggestarten nå kan bli utsatt, vil ikke Rana kommune finne seg i. Det er allerede inngått kontrakt med selskapene Hæhre Entreprenør AS og Peab Anlegg AS om oppstart i august.

Rådmann Robert Pettersen mener Avinor ikke trenger ett år på å kvalitetssikre prosjektet. Han sier det har vært en lang og grundig anbudskonkurranse.

– Jeg tenker at det er gjort et veldig godt arbeid som bør være tilstrekkelig for å få byggestart i år.

På spørsmål fra NRK om hvordan Samferdselsdepartementet stiller seg til kommunen sitt utspill, sier Pettersen at det har vært en god og utstrakt dialog over lang tid.

– Staten har utfordret privat næringsliv og Rana kommune med å bidra til ytterligere finansiering. Det er bakgrunnen for at hele denne saken kommer opp, sier Pettersen.

Ordfører Geir Waage sier at å bygge en storflyplass på Helgeland har stor betydning.

– Det finnes ikke noe prosjekt som vil sette fart på økonomien i så mange kommuner som flyplassbygging på Helgeland vil gjøre. Dette prosjektet vil føre til vekst og investeringer i Rana kommune, men også i veldig mange andre kommuner på Helgeland.

