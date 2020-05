Arbeiderpartiet gjorde som de hadde varslet og stemte tirsdag imot representantforslaget fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp).

Ap kunne sikret flertall for den lange kampen om å realisere Nord-Norgebanen. Banen som er ønska av folk i nord og som er beregnet å koste mellom 113 og 120 milliarder kroner.

Det var derfor flere som ble skuffet over Arbeiderpartiet i dag. Blant dem er Sosialistisk Venstrepartis stortingsrepresentant Katrine Boel Gregussen.

– Vi har sagt det før, og det er nødvendig å si igjen. Dette er et historisk svik av Arbeiderpartiet.

Med Arbeiderpartiet kunne Stortinget fått gjennom et historisk togprosjekt som Nord-Norge og landet fortjener, ifølge Gregussen.

– Det er trist at partiet ikke tar landsdelen på alvor. Da er det klart at Arbeiderpartiet svikter Nord-Norge i et prosjekt de lenge har lovet å gjennomføre. Jeg er skuffet over Arbeiderpartiet og Bjørnar Skjæran, som har holdt velgerne sine for narr, sier Gregussen.

I mars ble det kjent at stortingsgruppa til Fremskrittspartiet gikk inn for å be regjeringa om å realisere Nord-Norgebanen.

Nord-Norgebanen Ekspandér faktaboks Et uttalt politisk mål, som skulle binde Nord-Norge sammen av togskinner.

Planen var å legge jernbane fra Fauske til Narvik, som skulle videreføres nordover fra Ofotbanen og så videre til Tromsø.

I tillegg vurderes det lages et sidespor fra Bjerkvik til Harstad.

Prosjektet ble aldri realisert, men er nå tilbake på agendaen for første gang siden 2011.

Veiavstanden Fauske-Tromsø er i dag 482 kilometer.

Nord-Norgebanen er utredet flere ganger tidligere, senest ble det gjort vurderinger i 2011. Traseen hadde da en tunnelandel på 58 prosent. Siden kostnadene ved bygging av tunnel har økt som følge av nye krav til blant annet rømningsveier, er det nå i tillegg sett på en trasé der tunnelandelen er redusert til 45 prosent for å se på hvordan færre tunneler virker inn på kostnadsbildet.

En eventuell trinnvis utbygging er også vurdert og alternativene har da vært å bygge ut bare Fauske – Narvik, eller bare Narvik – Tromsø (Tromsbanen). Vurderingene er gjort på et overordnet nivå.

En bane fra Fauske til Tromsø vil bli om lag 375 kilometer lang og en sidelinje Bjerkvik – Harstad vil være vel 80 kilometer. Analysene viser at en full utbygging vil komme til koste 113 milliarder kroner og sidelinjen til Harstad rundt 20 milliarder.

En Nord-Norgebane vil gi positive virkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods og overført persontrafikk fra privatbil. Andre positive virkninger for samfunnet er blant annet reduserte CO2-utslipp og færre trafikkulykker.

En slik bane vil imidlertid ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Beregningene viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner. Kilde: Jernbanedirektoratet

– Hører hjemme i Nasjonal transportplan

Ap sin transportpolitiske talsmann, Sverre Myrli, mener Fylkesnes og Amundsen gjør Nord-Norgebanen en bjørnetjeneste ved at dette forslaget skal bli behandlet på en annen måte enn det andre transportprosjekter blir.

– Hører først og fremst hjemme i Nasjonal transportplan, hvor vi hvert fjerde år foretar de overordnede prioriteringene i transportsektoren.

Han understreker at det er viktig med mer jernbaneutbygging i nord, men mener det er flere spørsmål som må svares på.

– Det gjør vi i Nasjonal transportplan, og da får vi også en seriøs og grundig behandling av spørsmålet om Nord-Norgebanen, sier Myrli.