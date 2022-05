Westlife til Jugendfest

Et av de største boybandene gjennom tidene er bekreftet til Jugendfest fredag 19. august i Ålesund.

– Dette er stort og vi har tro på at den irske gruppa treffer bredt blant sunnmøringene. Publikum kan glede seg til låter som «If I Let You Go», «My Love», «Swear It Again» og mange flere. Det blir garantert allsang på stadion denne augustkvelden, forteller arrangøren.

Jugendfest arrangeres 19.-20. august på Color Line Stadion. Fra før er det annonsert at G-Eazy, Steve Aoki, Toto, Rae Sremmurd, Dagny, Ballinciaga & Roc Boyz, Victor Leksell, Rotlaus, Synne Vo og Live Hanken opptrer på festivalen.