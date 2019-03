Warholm-gull ble «gjennombrudd»

Møtet med Kartsen Warholm noen minutter etter at Warholm hadde vunnet VM-gullet for to år siden gjorde sportsfanatikeren Rune Eikeland kjent. Under feiringen plasserte Rune Tribune vikinghjelmen sin på Warholms hode og bildet gikk verden rundt.