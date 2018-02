Vonn skryter av Mowinckel

Alpindronningen Lindsey Vonn fikk ikke gullet hun ønsket seg i sitt aller siste olympiske utforrenn. Men bronsevinneren var ikke like overrasket over sølvmedaljen til Ragnhild Mowinckel som Molde-jenta selv. – Jeg visste at Ragnhild ville bli god i dette OL. Hun kom hit med noen pallplasseringer og ble nummer to i storslalåm. Da jeg så hun kastet seg ut i løypa i dag, skjønte jeg at hun ville slå meg, sa Vonn.