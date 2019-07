Viste seg å være bål

Brannvesenet rykket ut med to stasjoner etter medling om røykutvikling i Tomrefjorden i Vestnes fredag kveld. Da de kom frem viste det seg at noen hadde tent opp et bål. 110-sentralen minner om bålforbudet i utmark mellom april og september. – Dette er ikke lov, sier 110-sentralen.