Vil registrere turistfiske

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) krev registrering av verksemder og rapportering av fangst frå turistfiske. Sandberg seier turistfiskenæringa er ei viktig distriktsnæring som bidrar til arbeidsplassar og aktivitet langs kysten. Næringa er i rask vekst, og det er behov for regulering for å sikre eit berekraftig ressursuttak, seier han.