Vil ikke kommentere Listhaug-saken

Fylkesleder i KrF Møre og Romsdal, Randi Frisvoll, vil ikke kommentere dagens landsstyremøte, der spørsmålet om mistillit til justisminister Sylvi Listhaug var tema, sier hun til NRK. Partileder Knut Arild Hareide sa etter møtet at landsstyret ikke har tillit til Listhaug. Frisvoll har tidligere uttalt at hun ikke kom til å støtte mistillitsforslaget etter at Listhaug ga en unnskyldning i Stortinget.