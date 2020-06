Vil ha svar om vindkraftkonflikten

Stortingsrepresentant Else May Norderhus (Ap) ber olje- og energiministeren svare på kva ho vil gjere for å dempe konflikten kring vindkraftutbygginga på Haramsøya. Lokalbefolkninga aksjonerer og har mellom anna sperra for anleggsmaskinane. I eit skriftleg spørsmål viser Norderhus til innbyggjarane si maktesløyse overfor ein konsesjon som er gitt for mange år sidan. Norderhus meiner det er eit klart behov for å få på plass nye konsesjonsreglar raskt.