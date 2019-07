Vil ha mer framsnakking

Molde-trener Erling Moe er lei av at nivået på norsk fotball snakkes ned. Nå ber han folk få opp øynene for norske prestasjoner i Europa. Molde er i praksis klare for andre runde i europaligakvalifiseringen med 7-1-seier over KR Reykjavik. Trener Erling Moe fremhever at laget representerer Norge og ikke bare seg selv når de skal i aksjon i dagens returoppgjør på Island. Med mindre Molde går på en kolossal smell på Island, venter serbiske Cukaricki i neste runde.