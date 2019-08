Vil fjerne bomstasjonar

Bomstasjonane for køyring rundt Tresfjorden kan forsvinne. Frank Sve frå Møre og Romsdal Frp seier at samferdselsminister Jon Georg Dale arbeider for å fjerne ei ordning dei opplever som urettferdig og ulogisk. Ifølgje Sve skjer dette som ein del av bompengeforliket som gir ein ekstra milliard til kutt av bompengar i distrikta.