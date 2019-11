Vil betale for å bevare linje

Fylkesrådmannen har blant anna foreslått å legge ned kulde- og varmepumpeteknikk ved Haram vidaregåande skule, for å spare pengar. For bedrifta MMC First Process er denne linja så viktig at dei vil inn med pengar for bevare linja. – Vi kan bidra med eit sekssifra beløp, om også andre i næringslivet er med, for å bevare denne linja. Det seier direktør i MMC First Process, Petter Leon Fauske. Han seier at denne linja er viktig for rekruttering til bedrifta.