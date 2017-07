– Det er ikke slik at Norges befolkning sover dårligere på sommeren enn på vinteren. Det er en myte.

SØVNFORSKER: Børge Sivertsen sier at vi sover like mye på sommeren, som på vinteren. Foto: Privat

Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Børge Sivertsen. Han har forsket på søvnvansker, og avfeier teorien om at det blir mindre søvn i sommermånedene.

Sola snudde 21. juni, og det er i denne perioden det er flest lyse timer i døgnet. Dette har imidlertid lite effekt på antall timer søvn vi mennesker får.

– Det vi vet er at søvnen vår er stabil gjennom hele året. Ser man på befolkningen under ett, sover vi på minuttet likt i juli som i januar. Det er litt overraskende, forteller Sivertsen.

Vann og aluminiumsfolie

I dagens samfunn er menneskers liv gjennomregulert av kunstig lys fra ulike kilder, noe som er med å kompensere for mangelen på naturlig lys på vinterstid.

Det er likevel noen grep som er nødvendig å ta for å optimalisere søvnen på sommeren.

– Det gjelder å få ned temperaturen. Vi har det best når det er rundt 17–18 grader, og blir det varmere er det vanskelig å få nok søvn. Det er også lurt å ha tykke, mørke gardiner, sier Sivertsen.

Her er NRKs reporter sitt triks for å få et mørkt rom på sommeren. Hint: vann og aluminiumsfolie:

Snu døgnet før skolestart

Spesielt for småbarnsfamilier kan det være en utfordring å beholde den gode døgnrytmen fra resten av året.

Mange er på ferie, det er lysere, og det er fristende å være lenger oppe på kvelden.

– Man forskyver døgnet litt når man er på ferie, og det kan diskuteres hvor lurt det er. Det er tungt å snu tilbake når det plutselig nærmer seg skolestart igjen, mener Sivertsen.

Derfor kommer han med noen råd til skolestart, selv om vi fortsatt kun er i juni.

– Det gjelder å bruke den siste uka av ferien til å gradvis komme inn i rytmen igjen. Hvis ikke fungerer du ikke særlig godt den første uka, forteller han.