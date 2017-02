Vemodig filmpremiere i Volda

Flere av statistene i filmen "Det Norske hus" bor på asylmottaket i Volda, som nå skal legges ned. Med både stolte og triste blikk i salen, arrangerte kommunen førpremiere og avskjedsfest for beboerne lørdag ettermiddag.

Vil bidra til debatt

PREMIEREFEST: Førpremieren ble holdt i Volda Filmteater, hvor det ble servert velkomstdrinker til et forventningsfullt publikum. Foto: Marie Myklebostad

Filmen ble spilt inn på Hotell Union Øye i Norangsfjorden, og tar for seg en asylsøkers første møte med norsk kultur.

– Det er en veldig snill film og er ikke ment som noen pekefinger, men jeg tror mange nordmenn vil kjenne seg igjen på godt og vondt, forteller han.

I lyset av nedleggelsen av asylmottaket i Volda, håper Vardøen at temaet i filmen vil bidra og holde debatten om integrering gående.

Jan Vardøen deler ut blomster til statistene fra asylmottaket i Volda og hotelleier Mariann Øye- Mork. Foto: Marie Myklebostad

– Jeg håper det vil være en film til ettertanke, og hvordan vi behandler asylsøkere og flyktninger, for vi har fortsatt et stykke å gå, forteller han.

Gøy å få være med

– Jeg hadde aldri sett hvordan en filmproduksjon fungerte før, så det var utrolig spennende og ikke minst gøy å få være med, forteller Kamal Al Amoudi fra Syria.

Kamal Al Amoudi (t.v.) fra Palestina og Fouad Amino fra Syria, har bodd i Volda i snart to år og synes det er trist at mottaket nå skal legges ned. Foto: Marie Myklebostad

Både han og kompisen Fouad Amino fra Palestina, var med som statister på innspillingen av "Det Norske Hus. De kan relatere seg til det å bli integrert i det norske samfunnet, og forteller at de ble tatt godt imot da de kom til Volda.

– Det handler veldig mye om holdning, for hvis du begynner å tenke negativt så blir det fort svart rundt deg, sier Amoudi.

Han er også en av asylsøkerne som må forlate Volda når mottaket legges ned om en måned.

– Jeg liker meg godt her, så det er trist å måtte reise. Vi har blitt så godt kjent med alle, men i dag så prøver vi å holde humøret oppe og gleder oss til å se resultatet av filmen, forteller han.

Volda Hornmusikk er også med i filmen, og stilte opp på førpremieren. Foto: Marie Myklebostad

Håper filmen blir en tankevekker

Ellen Hasselberg er rørt over det Volda kommune har stelt i stand, og er fornøyd med samarbeidet mellom mottaket og kommunen. Foto: Marie Myklebostad

– Det vi feirer er jo kjedelig og trist, men samtidig så er vi rørt over at Volda kommune arrangerer dette for mottaket, forteller aktivitet- og bosettingsansvarlig i Volda asylmottak, Ellen Hasselberg.

Hun forteller at det er mye usikkerhet rundt beboerne nå som mottaker skal legges ned, og håper filmen kan få nordmenn til å få øynene opp for betydningen av integrering.

– Jeg håper virkelig det blir en tankevekker, forteller hun.

Filmen har norgespremiere 17. februar.