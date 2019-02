Vei åpnet etter kollisjon

Veien er ryddet etter en trafikkulykke på E39 ved Hjelset. To biler kolliderte. Ifølge politiet var det totalt tre personer i bilene. To ble fraktet til legevakta for en sjekk og den siste til sykehus for en mer utvidet sjekk. Det er ikke meldt om alvorlige skader på noen av personene. Politiet oppretter sak.