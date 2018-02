Vedtok distriktsmedisinsk senter

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok mandatet for arbeidet med distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. –Dette er eit riktig og viktig steg i forhold til det som er vedteke før, sa administrerande direktør Espen Remme. Nestleiar Petter Bjørdal understreka dei høge ambisjonane for det distriktsmedisinske senteret og flleire styrerepresentantar kalla dagen i dag for ein gledens dag. Senteret byggjer på eit samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune og dei andre kommunane på Nordmøre.