Vedtok bypakke i Kristiansund

Etter flere tiår med diskusjoner, bestemte bystyret i Kristiansund at de skal innføre bompenger og starte arbeidet med den nye bypakken i kommunen. Prosjektet vil koste 1,9 milliarder kroner og skal sikre bedre trafikksikkerhet, bedre trafikksituasjonen for myke trafikanter og kollektivtrafikken. Bomavgiften skal dekke 1,5 milliarder av beløpet over 12 års nedbetalingstid. Vedtaket ble gjort med 27 mot 18 stemmer.