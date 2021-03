Vard Aukra-kjøp i vasken

Vard-konsernet har avslått budet Aukra kommune, Odd Småge AS og Måsøval ga på Vard Aukra-eiendommen. Det skriver rbnett. Ordfører Odd Jørgen Nilssen (H) i Aukra, som hadde et møte med Vard-ledelsen i ettermiddag, at avslaget er endelig. – Jeg er skuffet, sier Odd Jørgen Nilssen til rbnett. Aukra kommune har jobbet med kjøpet siden sommeren 2019.