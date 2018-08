Vant ikke frem med lakseklage

Firmaet Romsdal Processing A/S i Midsund er frifunnet for påstanden om at det skal ha behandlet laks fra et ålesundsfirma så dårlig at kunden i Japan krevde erstatning. Den japanske kunden holdt tilbake nesten 11 millioner kroner til Global Salmon i Ålesund. Global Salmon gikk til sak mot Romsdal Processing som hadde behandlet og pakket laksen, men vant altså ikke frem med krav om erstatning i rettet. Ålesundsfirmaet har ikke bestemt om de skal anke avgjørelsen, melder Romsdals Budstikke.