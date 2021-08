Vinylplata, kassetten og slengbuksene har alle fått en ny renessanse. Nå vil også flere ta bilder med analogt kamera.

Jim André Gjerde (26) i Ålesund er en av dem som har kastet seg på trenden.

Jim André Gjerde synes det er fint å ta bilde analogt. Da bruker han mer tid på ta hvert enkelt bilde. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Alt skal liksom være digitalt om dagen. Det er kjekt at noe er analogt også, sier han.

Det er bare så vidt 26-åringen husker filmrullen fra da han var liten. Og det er tydelig at produsentene kanskje ikke skjønte at denne skulle bli så populær igjen. For nå sliter fotobutikker flere steder i Norge med på få tak i nok film for å dekke etterspørselen.

Den mest vanlige fotofilmen, 35 millimeter, er nå så populær at fotobutikkene sliter med å få tak i den. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

I Ålesund selger de alt de får tak i, sier Marit Brunstad ved Sponland Foto.

Marit Brunstad utenfor butikken som har eksistert i Ålesund siden 1907. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

– Det er mest ungdommer fra 15- 25 år som stort sett kommer. Noen har fått et gammelt kamera med faren eller bestefaren, og så skal de prøve selv. Det synes de er veldig stas, sier Brunstad, som først uttalte seg om saken til bybloggen Bypatrioten.

I Ålesund fremkaller fotobutikken for egne kunder i tillegg til at de mottar filmruller fra over 30 andre butikker i Norge. Til sammen fremkaller de ca. 100 filmruller i uka.

Sponland Foto i Ålesund fremkaller bilder for flere andre fotobutikker. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Markedet er støvsugd for fargefilm

Mange syntes nok det ble mye lettere når de digitale kameraene kom. Man slapp å fomle med å skifte film i kamera, og man kunne lett slette de bildene man ikke ble fornøyd med.

De digitale kameraene ble så populære at fotofilmen nesten forsvant tildlig på 2000-tallet. Nå klarer ikke fotobutikken i Ålesund å dekke etterspørselen.

Kai Morten Bjorheim sier at de sliter med å få tak i nok film. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

– Dessverre. Jeg skulle gjerne hatt flere filmer, men hele Europa er skrapet for film, sier Brunstad.

Det bekrefter Kai Morten Bjorheim i Stavanger Foto. De bruker de to største leverandørene i Europa. Begge er helt tomme.

– Markedet er rett og slett støvsugd for fargefilm, sier han.

– Vil ha et retro uttrykk

Bjorheim tror de analoge bildene har blitt populære igjen blant annet fordi man får en egen stil på bildene sine.

– I stedet for å legge filter på mobilbildene du tar, får du bilder med et litt mer retro uttrykk, et filmuttrykk rett og slett, som jeg tror mange setter pris på og synes er stilig, sier han.

Jim André Gjerde er en av dem som har kastet seg på den analoge trenden. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Jim André Gjerde liker at de analoge bildene blir litt blassere enn de digitale. Han har mange venner som nå tar analoge bilder. Selv liker 26-åringen både å gi dem vekk og henge dem på veggen.

– Det er litt ekstra sjarmerende, sier han.