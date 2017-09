Valgthriller i Møre og Romsdal

Arbeiderpartiet får tre mandat i en måling som Respons har gjort for Sunnmørsposten, Romsdal Budstikke og Adresseavisen. Det skjer til tross for at Ap bare får en oppslutning på 23,5 prosent. Høyre og Frp puster Ap i nakken med henholdvis 22,8 og 22, 4 prosent. Senterpartiet går kraftig tilbake i forhold til tidligere målinger. KrF mister plassen på Stortingets Mørebenk med 5,7 prosent mens Venstre får bare tre prosent. Det er 600 personer som er spurt i målingen.