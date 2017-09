Utvider tilskuddsordningen

EØS-tilsynet ESA har gitt grønt lys for å utvide tilskuddsordningen for sjøfolk med 80 millioner i året kroner fram til 2026. Tilskuddsordningen innebærer at redere får tilbakebetalt skatt og arbeidsgiveravgift for EØS-sjøfolk på norskregistrerte skip. På denne måten håper norske myndigheter å gjøre det mer attraktivt å ansette sjøfolk fra Norge eller andre EØS-land i en sektor med hard internasjonal konkurranse.

