Utvider fergetilbud

Sommertabellen med to ferger blir forlenget til å gjelde de to neste helgene i sambandet Eidsdal-Linge, opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune. Fartøyene som blir satt inn på strekningen vil være i reserve for andre samband, og skulle det bli behov andre steder vil B-ferga bli tatt ut av Eidsdal-Linge.