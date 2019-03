Utskrevet fra sykehus

Ifølge Helse Møre og Romsdal er kvinnen som ble erklært død på sykehuset, men likevel var i live, utskrevet fra sykehus. Pårørende opplyser til helseforetaket at kvinnen er på bedringens vei. Kvinnen ble funnet livløs i en snøskavl i februar og erklært død på Molde sykehus. Da politiet kom for å sjekke saken, viste det seg at hun var i live.