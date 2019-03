Ble erklært død på sykehuset, men var ikke død likevel

Ved slike dødsfall blir politiet rutinemessig varslet, og det skjedde også denne gangen, skriver TV 2 som først meldte om denne saken.

– Da er det vår oppgave å sjekke om det har skjedd noe straffbart, sier politiinspektør Elin Drønnen.

Politimann hørte en lyd

Det skal ha vært 19. februar i år at kvinnen ble fraktet til Molde sykehus, der hun ble erklært død etter å ha blitt funnet livløs i en snøskavl. Politiet ble rutinemessig varslet.

Ifølge TV2 fikk politimannen som kom til stedet seg en støkk, da den angivelig døde kvinnen ga fra seg en lyd. Han tilkalte hjelp og det ble øyeblikkelig satt i gang gjenoppliving.

Fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal sier de har startet en gjennomgang av saken. Saken ble vurdert så alvorlig at ledelsen ved Molde sykehus også varslet Statens helsetilsyn.

Hole opplyser til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken utover dette.

Der bekrefter avdelingsdirektør Brynhild Braut i avdeling for varsler og operativt tilsyn. Hun sier at de har fått inn et varsel om såkalt aksidentell hypotermi. Det vil si et kraftig fall i kroppstemperatur på grunn av en ulykke.

Helsetilsynet opplyser i en skriftlig redegjørelse til TV 2 at tilsynet mot Molde sykehus i denne saken er avsluttet med en vurdering om at det ikke er nødvendig med videre oppfølging i saken. Politiet har foreløpig ikke startet etterforskning.