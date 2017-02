Utlover dusør

Dyrevernalliansen utlover dusør på 10.000 kroner for opplysninger som gjør at de eller den som har ansvaret for å ha utsatt flere katter på Hellesylt for etsende væske blir pågrepet. Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, sier at det sannsynligvis er noen som har gjort noe ulovlig her, siden flere katter har blitt skadet. –Uavhengig av om det er noen som har mishandlet dyrene med vilje, er det forferdelig alvorlig, sier hun.