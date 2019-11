Uroa over økonomien

Ungdomspanelet i fylket er bekymra over den økonomiske situasjonen til Møre og Romsdal fylkeskommune. – Det er svært uheldig at fylkeskommunen er i en situasjon der man må kutte, og at dette vil ramme barn og unge i fylket betydelig. Jeg håper at politikerne velger å lytte til ungdommen, og verner om flest mulig av utdanningsmulighetene vi har i dag, sier leder for ungdomspanelet, Urtė Karanauskaitė i en uttalelse før møtene i hovedutvalgene mandag.